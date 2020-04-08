تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالكستناء

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة ومنظفة)

- البصل الأحمر : 2 حبة

- ملح : ملعقة متوسّطة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- العسل : ملعقة كبيرة ونصف

- الكستناء : كوب (مشوي بعد شقها قليلاً)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : كوب الطريقة: سخني الزيت والزبدة في حلة واحدة.

أضيفي البصل المفروم وقلبي جيداً.

أضيفي القرفة والزنجبيل والكاري.

أضيفي الدجاج وقلبي ثم أضيفي الماء الساخن.

أضيفي الملح والفلفل وأغلقي القدر ودعي الدجاج يستوي تقريباً 25 دقيقة.

بعد نضج الدجاج أخرجيه من القدر وضعيه جانباً.

أضيفي الخليط في القدر مع العسل والكستناء وقلبي لمدة 10 دقائقحتى تطرى الكستناء وتمتزج بالصوص جيداً.

بعد ذلك أضيفي الدجاج لمدة 5 دقائق ثم قدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المقلوبة بالدجاج تعرفي علي طريقة إعداد فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون للرجيم

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