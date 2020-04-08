تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالخضار والزيتون

المقادير

- الأرز الأمريكي : كوب (مغسول ومنقوع)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- البازيلاء : ربع كوب (مجمدة)

- الفاصوليا الخضراء : نصف كوب (مجمدة ومقطعة)

- زيتون أخضر : نصف كوب (بدون بذور)

- الجزر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الفلفل الأحمر : نصف حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 2 كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الطريقة:

سخني الزيت في قدر واسع غير لاصق على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الفلفل الأحمر والجزر وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي معجون الطماطم والكمون والملح والفلفل والبازيلا والفاصوليا وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الأرز المنقوع والمصفى وحركي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الماء الساخن واتركي القدر حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز والخضار.

ضعي المزيج في طبق التقديم ووزعي الزيتون الأخضر فوق الأرز والخضار وقدميه ساخناً.

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