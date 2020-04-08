شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش عارفة تروحى المستشفى وطفلك مصاب بالصفرا.. اعرفى ازاى تلحقيه فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليرقان أو"الصفرا"، من المشاكل التى يعانى منها حديثو الولادة دائما، وذلك عندما يكون مستوى البيليروبين مرتفع فى الدم ، وفى الغالب يعانى منه كل الاطفال ولكن بدرجات مختلفة و يختفى بعد اسبوع أو أسبوعين من الولادة، ولكن قد تضطر بعض الحالات الدخول للمستشفى، مع انتشار فيروس كورونا والعزل المنزلى قد تواجه الامهات مشكلة الصفرا مع اطفالهن ولا تستطيع الذهاب للمستشفى، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لعلاج الصفرا فى البيت وذلك اذا كانت الصفرا بسيطة ولكن فى الحالات الخطيرة لا بد من زيارة المستشفى.

وحسب ما ذكره موقعparenting فإن أبرز النصائح لعلاج الصفرا فى البيت هى:

1:التغذية السليمة للطفل تساعد على علاج الصفرا ، لذلك فأهم تغذية له هى الرضاعة الطبيعية ، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على خفض مستوى البيليروبين فى مجرى الدم.

2:أن يتعرض الطفل لجهاز علاج ضوئى للحد من درجات اليرقان وهو من الطرق البسيطة لعلاج الصفرا عند حديثى الولادة.

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3:من الممكن أن تعرضى طفلك لضوء الشمس من ساعة إلى ساعتين يوميا ولكن قبل الساعه الـ 8 صباحا ، لأن أشعة الشمس تعمل على تقليل محتوى البيليروبين فى الدم وتساعد على علاج اليرقان، واستغلى دخول الشمس فى غرفتك وافعلى ذلك دون الخروج من المنزل.

4:اذا كان حليب الثدى غير كافى لتغذية الطفل فمن الممكن أن تستخدمى الحليب الصناعى لتغذية طفلك وعلاج الصفرا.

5:من الممكن ان تعطى طفلك قطرات من عصير قصب السكر لأنه يساعد فى علاج اليرقان عند حديثى الولادة.

6: قطرات عصير الطماطم، تساعد على تعزيز صحة الكبد وعلاج اليرقان عند الاطفال ، حيث انها غنية بالليكوبين المفيد للدم.