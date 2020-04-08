تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدونات بدون بيض

المقادير

- مقادير عجينة الدونات :

طحين : 2 كوب

بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

خميرة : ملعقتان كبيرتان ونصف

حليب : نصف كوب (دافئ)

- مقادير التغليفة :

سكر : نصف كوب

القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

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الطريقة:

اخلطي الحليب الدافئ مع السكر حتى يذوب السكر تماماً.

أضيفي الخميرة واخلطي وغطي المزيج واتركيه لمدة 10 دقائق حتى تفور الخميرة.

انخلي الطحين في وعاء كبيرة وأضيفي الملح والبيكنج باودر واخلطي المزيج.

أضيفي الزبدة المذابة والفانيلا وخليط الخميرة والحليب والسكر واخلطي جيداً حتى تتكون عجينة لزجة.

يمكنك إضافة الماء عند الحاجة.

ضعي العجين على سطح مرشوش طحين واعجنيها لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناعمة.

غطي العجين واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

اعجني العجينة لمدة دقيقتين ثم قطعيها إلى كرات.

مدي العجين على سطح مرشوش طحين وقطعيها بقطاعات الدونات.

سخني الزيت في مقلاة عميقة ثم اقلي الدونات فيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

ضعي الدونات في طبق على ورق مطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد.

اخلطي السكر والقرفة في طبق واغمسي وجه الدونات المقلي فيه وقدميه.

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