تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالطحينية وجوز الهند

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- سميد خشن : كوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- فستق حلبي : 4 ملاعق كبيرة (مقطع شرائح أو مفروم)

- حليب : كوب (مبخر غير محلى)

- جوز الهند : كوب

- الطحينية : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- شيرة : كوب ونصف (قطر)

طريقة التحضير 1. اخلطي السميد والسكر وجوز الهند والطحينة والبيكنج باودر والماء والزبدة في وعاء بالخفاقة اليدوية حتى تتجانس المكونات. 2. ادهني بايركس بالقليل من الزبدة وصبي مزيج البسبوسة وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون. 3. قطعي البسبوسة مربعات ووزعي القطر البارد على البسبوسة الساخنة ووزعي اللوز أو الفستق الحلبي واتركيها لتبرد لمدة ساعتين في الثلاجة وقدميها.

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