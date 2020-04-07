"عملية سرية" إسرائيلية لعلاج كورونا بـ"أفيجن" الياباني

داوود عبدالرؤوفالثلاثاء 2020/4/7 12:02 م بتوقيت أبوظبي
إجراءات في إسرائيل لمواجهة كورونا - أرشيفية
قالت الخارجية الإسرائيلية إنها حصلت في "عملية سرية" على علاج تجريبي ياباني لفيروس كورونا، موضحة أنه سيتم استخدام الدواء في عدة مستشفيات لديها.
ولم توضح وزارة الخارجية الإسرائيلية ما تعنيه بعبارة "عملية سرية"، لكنها أشارت إلى أن العلاج التجريبي ياباني.
وذكرت الخارجية الإسرائيلية: "هذا الدواء هو الدواء الياباني أفيجن، الذي نجح في تقليص فترة التماثل للشفاء من الفيروس لدى المرضى الذين خضعوا للتجربة ومنع تدهور حالتهم الصحية".
وأضافت: "خلال الأيام المقبلة، وبعد تصريح نهائي من وزارة الصحة، يبدأ المرضى الإسرائيليون بتلقي الدواء تحت إشراف طبي مكثف بهدف فحص نجاعته".
ولفتت إلى أن إسرائيل تعد من بين أول من تلقوا الدواء الياباني لغرض التجربة السريرية.
بدورها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الدواء وصل مساء أمس الإثنين بعد الحصول عليه إثر تنسيق مع الحكومة اليابانية.
وأضافت: "عملت سفيرة إسرائيل في اليابان على نقل كميات من العقار لاختباره على نحو 80 مريضا".
وأعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، صباح الثلاثاء، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 9006 بعد تسجيل 102 إصابة خلال ساعات الليلة الماضية.
وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية حالتي وفاة ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 59.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن نهاية مارس/آذار الماضي تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس جهاز المخابرات (الموساد) يوسي كوهين، مهمتها جلب معدات طبية مطلوبة في فحص وعلاج فيروس كورونا.
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