شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير اختبار ليزر يمكنه الكشف عن فيروس كورونا فى اللعاب خلال دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون مستشعر ليزر يمكنه التقاط فيروس كورونا في أقرب نقطة للعدوى من اللعاب أو مسحة الأنف في دقائق، ولكن يؤكد العلماء أن اختبار اللعاب يمكن أن يكون متاحًا في غضون عام.

جهاز الاستشعار البيولوجي البصري وفقا لموقع "Mirror" سوف يلتقط فيروس كورونا Covid-19 في البشر بمجرد وجوده في الجسم، ولكن يوضح فريق البحث أن التكنولوجيا لا تزال بحاجة إلى مزيد من التكيف والاختبار ولكن يمكن أن تكون متاحة في غضون عام على أبعد تقدير.



اختبار الليزر باللعاب

الجهاز يتم تطويره في الأصل للبحث عن الالتهابات البكتيرية أو المؤشرات الحيوية للسرطان، ويستخدم الكاشف الضوئيات - التكنولوجيا التي تتعامل مع الضوء - لتحديد العدوى في المرضى الذين يعانون من كمية صغيرة من الفيروس.

أطلق الباحثون على أنفسهم اسم CONVAT ونسقوا في ICN2 - المعهد الكاتالوني لعلم النانو وتكنولوجيا النانو بإسبانيا - وقد اختبر الباحثون على عينات المرضى المقدمة من المستشفيات في إسبانيا.

قالت منسقة المشروع ، البروفيسورة لورا ليتشوغا: "مع اصابات الآلاف والوفيات في جميع أنحاء العالم ، لذا نحن في حاجة ماسة إلى مجموعة اختبار سريعة جديدة دقيقة وحساسة للغاية وغير جراحية ورخيصة الثمن".

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"في الوقت الحاضر ، يعد جهاز الكشف الخاص بنا سهل الاستخدام ، حيث يعد الإعداد الخبرة الفنية المطلوبة فقط ، ويمكن نشره على نطاق واسع للأطباء أو الممرضات لفحص المرضى.

"إن جهاز استشعار النانو الخاص بنا قادر على اكتشاف خيوط الحمض النووي الريبي التي ستحدد بشكل كامل الفيروس التاجي الجديد."

قال رئيس مجموعة عمل Photonics21 للرعاية الصحية ، الدكتور يورغن بوب: "يعمل فريق CONVAT على مدار الساعة لتطوير اختبار سريع غير جراحي للفيروسات التاجية.

"ستساهم القدرة على اكتشاف هذا الفيروس الرهيب بسرعة في الجهود العالمية في مكافحة 2019-nCoV وتسلط الضوء على نجاح آخر للفوتونات وتقنيات الضوء."