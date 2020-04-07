شكرا لقرائتكم خبر عن لأنهم مهمين .. نصائح للدليفرى والسواقين والعمال عشان نحميهم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الفئات تضطر للخروج والعمل على الرغم من العزل المنزلى للوقاية من فيروس كورونا مما يعرضهم للاصابة بالفيروس، وهم السائقون والبائعون والدليفرى وعمال المطاعم والنظافة، لذلك يقدم الخليج 365 نصائح لهم حسب ما ذكره مواقع cnet و businessinsiderو vendhq ومنظمة الصحة العالمية





نصائح لعامل الدليفرى

1: ينصح عامل الدليفرى أن يترك الطلب عند الباب وان يكون على مسافة بعيدة وتجنب الاتصال الشخصى.

2:يجب تعقيم اليدين باستمرار وغسلها بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية، مع تعقميها بالمطهر الذى يحتوى على الكحول.

3:ينصح عامل النظافة بتعقيم الفلوس بعد اخذها من العميل لوقايته من العدوى.

4:اهتم بتعقيم الوسيلة التى تستخدمها فى توصيل الطلبات سواء كانت موتوسيكل أو عربية.

5: بعد انتهاء العمل يجب عليك تغيير ملابسك والاستحمام جيدا بالمياه والصابون.

نصائح للسائقين

1:ينصح السائقين بتطهير السيارة دائما وخصوصا مقابض ابواب السيارة والدركسيون فهى من أكثر الاماكن التى تنتشر فيها العدوى.

2:يجب عليك تهوية السيارة لمنع انتشار الفيروس بسبب الازدحام وتكدس الركاب.

3:احرص على استخدام معقم اليدين الذى يحتوى على الكحول طوال اليوم.

4: على السائقين عدم ازدحام السيارة بالركاب منعا للتكدس وانتقال العدوى، فيجب أن يكون هناك مساحة بين الركاب.

5:تجنب لمس الوجه والأنف والعينين اثناء عملك إلا بعد غسل اليدين جيدا.

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نصائح للبائعين

1:ينصح البائعين فى المحلات بتعقيم الاسطح والادراج دائما وتعقميها بالمواد المطهرة التى تحتوى على الكحول.

2:غسل اليدين هى الوسيلة التى لا بد أن يتبعها الجميع، لذلك عليك بغسل يديك بالمياه والصابون طوال اليوم وتعقميها بعد التعامل مع الزبائن وخصوصا بعد تناول النقوض منهم.

3:لحمايتك وحماية الزبائن عليك بتطهير المنتجات باستخدام الكحول وتعقميها جيدا ولكن احرص على وجوده فى الطعام.

4:اذا كنت بائع فى محل ملابس فابتعد عن الزبائن عند تغيير ملابسهم واحرص على تعقيم الملابس والمكان دائما وخصوصا غرف تغيير الملابس.

نصائح لعمال النظافة

1:يجب على عامل النظافة ارتداء الكمامة والقفازات دائما، وذلك للوقاية من العدوى وفيروس كورونا فلا تضمن بأى اشخاص سوف تختلط.

2:غسل اليدين دائما فهى من أبرز طرق الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذى يجب أن يتبعها الكثيرون وخصوصا عمال النظافة.

3: فى حالة عدم توفير طريقة لغسل اليدين أثناء عملك فى الشارع من الممكن أن تستخدم المطهر الذى يحتوى على 70% من الكحول.

4:يجب عليك عدم لمس الوجه إلا بعد غسل اليدين جيدا فقد تنتقل العدوى عن طريق العين والانف والفم.

5:بعد الانتهاء من عملك والرجوع للمنزل يجب عليك بغسل اليدين جيدا مع الاستحمام بالمياه والصابون والتخلص من ملابسك بغسلها جيدا، ووضعها فى الشمس لتجف.

6: من أهم النصائح للوقاية من فيروس كورونا هى تعزيز صحة الجهاز المناعى من خلال تناول الأطعمة الصحية ومنها الخضراوات والفواكه مع الاكثار من تناول السوائل الطبيعية.