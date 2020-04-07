سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 6 أبريل 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك المصرية كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



وهيمن سعر 15.70 للشراء و15.80 للبيع على سعر الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر؛ حيث تكرر هذا السعر في 15 بنكا.

ورغم ثبات الدولار في معظم البنوك المصرية؛ فقد رفع المصرف المتحد سعر العملة الخضراء قرشين، في حين خفض بنك مصر إيران سعر الدولار قرشا واحدا.

وسجل الدولار 4 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك المصرية؛ حيث تراوح سعر الشراء بين 15.72 و15.68 جنيه بفارق 4 قروش بين أعلى وأدنى سعر.

وتراوح سعر البيع بين 15.80 و15.78 جنيه بفارق قرشين بين أعلى وأقل سعر.

وحافظ الجنيه المصري على استقراره بشكل كبير خلال الفترة الماضية رغم الضغوط التي تواجهها البلاد على مصادرها من الدولار والعملات الأجنبية في ظل التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا على السياحة وإيرادات قناة السويس.

وتوقعت مصر أمس الأحد تباطؤ النمو إلى 4.5% في الربع الثالث و1% في الرابع بسبب كورونا

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن هدف الحكومة كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6% لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2%.

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وسجلت مصر أمس الأحد 7 وفيات و103 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد-19" من بينها حالة لسيدة أجنبية والأخرى الباقية لمصريين عائدين من الخارج أو مخالطين للحالات الإيجابية التي أعلن عنها في السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد حتى الأمس إلى 1173 حالة، من بينها 78 حالة وفاة، و346 حالة تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، خرج منها 247 من مستشفيات العزل بعد تعافيها تماما، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

السعر المهيمن

وهيمن سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات 15 بنكا من البنوك العاملة في مصر.

وتكرر هذا السعر في بنوك التجاري الدولي والشركة المصرفية العربية وعودة والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والبركة والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي والمشرق وقناة السويس وبلوم مصر وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني ومصر إيران "ميد بنك" والمصرف المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار على شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار سعرا رابعا عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 16.89 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.14 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 50.21 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.