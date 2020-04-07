شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة فرنسية: هيدروكسي كلوروكوين غير فعال في علاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء يوم السبت الماضى على استخدام دواء مضاد للملاريا، هيدروكسي كلوروكوين وأدوية ذات صلة مثل كلوروكين، لاستخدامها في حالات الطوارئ لعلاج كورونا ووصف الرئيس ترامب الأدوية بأنها "مغيرة للعبة"، حسبما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”.

ومع ذلك، فإن دراسة نُشرت للتو في مجلة طبية فرنسية تقدم دليلاً جديدًا على أن هيدروكسي كلوروكوين لا يبدو أنه يساعد الجهاز المناعي في إزالة الفيروس التاجي من الجسم.

وتأتي الدراسة في أعقاب اثنين آخرين - واحد في فرنسا والآخر في الصين - أبلغوا عن بعض الفوائد في مزيج هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين لمرضى COVID-19 الذين لم يكن لديهم أعراض حادة للفيروس.

وهناك بالفعل دراسات سريرية أخرى أظهرت أنها غير فعالة ضد COVID-19 وكذلك العديد من الفيروسات الأخرى، والأهم من ذلك ، يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة، فضلاً عن منح الناس الأمل الكاذب.

وقد أدى هذا الأخير إلى نقص كبير في هيدروكسي كلوروكوين للمرضى الذين يحتاجون إليه لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، وهي الأمراض التي تمت الموافقة عليها في الأصل.

واكتسبت الفكرة القائلة بأن الجمع بين هيدروكسي كلوروكوين وعقار مضاد حيوي، أزيثروميسين، فعال ضد COVID-19 اكتسب مزيدًا من الاهتمام بعد دراسة نشرت في 17 مارس.

ووصفت هذه الدراسة تجربة 80 مريضًا قام بها فيليب جوتريت في مرسيليا ، فرنسا، وعلى الرغم من أن بعض نتائجهم تبدو مشجعة، إلا أنه يجب ملاحظة أن معظم مرضاهم لديهم أعراض خفيفة فقط.

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وعلاوة على ذلك، لم يعاني 85٪ من المرضى حتى من الحمى - أحد الأعراض الرئيسية للفيروس، ما يوحي بأن هؤلاء المرضى من المحتمل أن يكونوا قد أزالوا الفيروس بشكل طبيعي دون أي تدخل.

وفي دراسة أخرى، نُشرت على “medRxiv” ، والتي لم تخضع بعد لمراجعة، أعطى علماء صينيون من مستشفى رنمين بجامعة ووهان، هيدروكسي كلوروكوين للمرضى الذين يعانون من عدوى خفيفة فقط خالية من المشاكل الطبية.

وأظهرت النتائج أن 31 مريضا تلقوا الدواء أظهروا انخفاضا في أعراضهم قبل 24 ساعة، وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت أعراض الالتهاب الرئوي في 25 من 31 مريضًا.

ولكن هناك دراستان أخريان لهما نتائج متضاربة، حيث اختبرت مجموعة فرنسية ثانية بقيادة الدكتور "جان ميشيل مولينا" الآن العلاج المركب لهيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين في 11 مريضاً في مستشفى سانت لويس في باريس، فرنسا، وكانت نتائجهم مختلفة بشكل لافت للنظر.

وكان ثمانية من 11 مريضًا يعانون من حالات صحية كامنة، و10 من 11 كان لديهم حمى وكانوا مرضى تمامًا في الوقت الذي بدأت فيه الجرعات.

ووجد باحثو فرنسا أنه بعد خمسة إلى ستة أيام من العلاج باستخدام هيدروكسي كلوروكوين (600 مجم يوميًا لمدة 10 أيام) وأزيثروميسين (500 مجم في اليوم الأول و 250 مجم في الأيام من 2 إلى 5)، لا يزال ثمانية من 10 مرضى لديهم نتائج إيجابية COVID-19. من هؤلاء المرضى العشرة، وتوفي مريض واحد، وتم نقل اثنين إلى وحدة العناية المركزة، وكان لا بد من وقف العلاج بسبب مضاعفاته الخطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة مماثلة في الصين أيضًا عدم وجود اختلاف في إزالة الفيروس بعد سبعة أيام سواء مع أو بدون هيدروكسي كلوروكوين مع المرضى في التجربة.

وهكذا، على الرغم من الموافقة الأخيرة على هذا الدواء للاستخدام ضد COVID-1، تبقى الأسئلة حول فعالية هذا العلاج.