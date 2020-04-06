دكتورة هيلينا تايلور: المرأة الحامل ليست عرضة لكورونا أكثر من غيرها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يتصدر فيروس كورونا حديث المحافل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، ويكاد لا يخلو خبر من الحديث عن ذلك الوباء بشكل مباشر أو التطرق له في سياق متصل، ونظراً لحداثة فيروس كورونا نجد في بعض الأحيان تضاربا في التصاريح الطبية لبعض الأطباء حول تفاصيل صغيرة متعلقة بالمرض، إلا أنّه من المطلوب منّا البحث المستمر عن الإجابات التي تراود متابعينا.

كثيرة هي التساؤلات عن المرأة الحامل ومناعتها، حيث يقوم جسم المرأة الحامل بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تقبُّل وجود كائن جديد، مما يؤدي إلى حدوث خلل واضح في جهاز مناعة المرأة خاصةً في شهور الحمل الأولى، وقد يُعرّض ذلك المرأة للعديد من المخاطر أهمها الإصابة بالعدوى، والتعرض للالتهابات المختلفة، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

لذلك على المرأة أن تلجأ في فترة الحمل إلى تناول الأطعمة التي من شأنها زيادة المناعة، مثل الخضروات، والحمضيات، والثوم، والمكسرات، والبيض، واللحوم بأنواعها، حيث من شأن هذه الأطعمة إمداد المرأة الحامل بالأحماض الأمينية، والفيتامينات المهمة، كما ينصح بعض الأطباء بتجنُّب تناول منتجات الألبان غير المُبسترة، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، بسبب احتوائها على قدر كبير من الدهون والزيوت المشبعة التي تساهم في رفع ضغط الدم بشكل كبير.

Advertisements

ومن التساؤلات الشائعة أو الاعتقادات أن مناعة المرأة أقوى من مناعة الرجل، والتي يستند إلى دراسة كندية نشرت عام 2009، كشفت أن الجهاز المناعي عند النساء أقوى منه عند الرجال، حيث أفادت الدراسة أن المرأة تستطيع مقاومة الجراثيم والبكتيريا أفضل من الرجل، في حالات كثيرة.

وقال الباحثون في جامعة ماك جيل إن قوة المناعة تعود إلى إفراز هرمونات أستروجين الأنثوية، التي أثبتت الدراسة العلمية مساعدتها على مكافحة البكتيريا.

كما تساعد الهورمونات أيضًا على مقاومة أمراض مثل الحمى والانتفاخ والإفرازات الإنتانية وغيرها، ويبدو أن الجسم يقوم بالقضاء على الجراثيم بسرعة أكبر مما يفعله عند الرجال، حسب النظرية البحثية التي تناولتها الدراسة.

ضيفة فوشيا اليوم الدكتورة هيلينا تايلور أخصائية أمراض نسائية وتوليد للإجابة عن بعض الاستفسارات وتقديم وجهة نظر علمية صحيحة تتعلق بالمرأة الحامل.