شكرا لقرائتكم خبر عن هل نقص عنصر الزنك فى جسمك يزيد من فرص الإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا التاجي، يسعى الكثيرون لمعرفة ما هي أفضل الطرق لتقوية الجهاز المناعي، للحد من الإصابة، فيعد عنصر الزنك من أهم المعادن التي لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وحمايته من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وخلال هذا التقرير سنعرف إذا كان نقص عنصر الزنك في الجسم يزيد من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، أم لا، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن عنصر الزنك هو معدن يضاف إلى المكملات الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية، ويستخدم أيضا في صناعة بعض الأدوية والعلاجات كالاستحلاب، والهدف هو تعزيز الجهاز المناعي بالجسم، وتقويته، وحمايته من الإصابة بالأمراض المناعية.

وأضاف التقرير، أن عنصر الزنك ضروري لتنمية الخلايا المناعية، وأيضا يقلل من فرص تعرض الجسم لأي التهابات، ولذا فتناولك له يحميك ويحافظ علي صحتك بشكل ملحوظ.

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الزنك

وأشار التقرير، أن نقص عنصر الزنك له العديد من المضاعفات الصحية، ومنها ضعف الجهاز المناعي، وهنا يزداد فرص التعرض للعدوي الفيروسية، وأبرزها نزلات البرد والأنفلونزا، وأيضا الالتهاب الرئوي.

وأكد التقرير، أن نقص الزنك في الجسم يؤثر على 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، لافتا أن كبار السن هم الأكثر عرضة لنقص نسبته، ويقوم الأطباء بإعطائه بطرق بديلة أي عن طريق أخذ حبوب مكلة له.

وأوضح التقرير، أن العديد من الدراسات تؤكد أن عنصر الزنك يحمي من الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد، والأنفلونزا، والالتهاب الرئوي، كما أن تناول الأغذية أو المكملات الخاصة به خلال فترة المرض تعد خيارا مفيدا وفعال ويساعد علي الشفاء.

ولذا يمكنك تناول عنصر الزنك يوميا لتقوية الجهاز المناعي، ولمحاربة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.