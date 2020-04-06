شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وبتشتغلى من البيت اعرفى ازاى تحافظى على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الحركة مهمة للحامل" هى النصيحة التى تسمعها السيدات الحوامل دائما، ولكن يعتمد ذلك على مرحلة الحمل والحالة الصحية للأم، ولكن مع انتشار فيروس كورونا واجراءات الوقاية والعزل المنزلى اضطر عدد كبير من السيدات الحوامل العاملات من اداء وظائفهن من خلال المنزل والجلوس أمام شاشة الكمبيوتر يوميا دون حركة ، وقد يؤثر ذلك على صحتهن.

ووفقا لما ذكره موقع firstcry فإن هناك بعض النصائح للسيدات الحوامل فى المنزل للحفاظ على صحتهن وهى:

نصائح للسيدات الحوامل العاملات فى العزل المنزلى

1:لا تستسلمى للجلوس فى المنزل وامام الكمبيوتر طوال الوقت ولكن عليكى باخذ قسط من الرحة بين فترة الشفت، وان تتمشى فى المنزل بين فترة وأخرى.

2: اجلسى على كرسى الكمبيوتر بوضع مستقيم ومريح مع وضح وسادة خلف الظهر لحمايتك من الالم.

3:الاهتمام بالاطعمة الصحية والخضروات والفواكه التى تحتوى على عناصر وفيتامينات هامة لصحة الام والجنين.

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4: المداومة على تناول المكملات الغذائية التى يصفها الطبيب ومن الممكن المتابعة مع الطبيب عن طريق التليفون الا فى الحالات الحرجة.

5:عليكى بالإكثار من شرب السوائل الطبيعية وخصوصا أثناء العمل لتساعدك على التركيز والنشاط.

6:حافظى على وزنك وتجنبى تناول الأطعمة الدهنية التى تزيد من وزن الجسم واهتمى بالخضروات والفواكه.

7:إذا سمح الطبيب فمن الممكن أن تمارسى التمارين الرياضية من المنزل لتجددى النشاط والطاقة.