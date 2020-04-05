ملكة جمال الكون تنصح بأهمية البقاء فى المنزل من أجل مستقبل العالم

وجهت ملكة جمال الكون الجنوب أفريقية، زوزيبينى تونزى، رسالة لكل متابعيها حول العالم بموقع "انستجرام"، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالمنزل فى الوقت الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا حول العالم، مؤكدة أن ذلك من أجل خير عالمنا ومستقبلنا.ونشرت زوزيبينى تونزى فيديو لها داخل منزلها، وهي نائمة على سريرها، معلقة عليه قائلة :" بذلت جهدًا للبقاء في المنزل من أجل خير عالمنا الآن ، ومن أجل مستقبلنا. أنا فخورة جدا بنا.. أحبكم جميعًا كثيرًا .. لا يمكنني الانتظار لمواصلة رحلتنا ولكن حتى ذلك الحين ..ابق في المنزل وابق في أمان".

وكانت توجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبينى تونزى، في مدينة أتلانتا الأمريكية "ملكة جمال الكون"، مطلع شهرديسمبر الجاري، في ختام أمسية كان محورها الأساسي الحديث عن حقوق المرأة.وتمكنت صاحبة البشرة السمراء والبالغة من العمر 26 عاما، من التفوق في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة والتي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء جاء ذلك بعدما أدت أداء ممتاز في جولة ملابس السباحة، وردت على الأسئلة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، إلى جانب إجابة سؤال لماذا تعتقد أنها الخيار الصحيح.

و من لحظة انتزاعها تاج ملكة جمال الكون من تسعين متسابقة أخرى، أصبحت زويبينى تونزى واحدة من أكثرالنساء شهرة حول العالم، وتحرص عدسات الكاميرات على مطاردتها فى كل مكان، وتساهم أيضًا فى تشكيل ملامح الموضة باختياراتها للأزياء.وحضرت ملكة الكون الجديدة مؤخرًا مقابلة خاصة بالبرنامج الصباحى "صباح الخير يا أمريكا"، وكانت فى غاية الأناقة بمظهرها الخريفى حيث حرصت على ارتداء "تيشرت" أبيض مرقط باللون الأسود مع جاكيت وبنطلون باللون الذهبى مع زوج من الأحذية السوداء بالكعب العالي، ولمسات بسيطة من المكياج، مع اعتمادها قصة الشعرالقصيرة التى تميزت بها.

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