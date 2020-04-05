دراسة تؤكد أن انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام

رغم نفى ذلك كثيرا فى السابق، حذر طبيب فى جامعة هارفارد من أن التنفس أو التحدث يمكن أن يساعد فى نشر العدوى بفيروس كورونا، وأكد الطبيب أن الولايات المتحدة "تفكر بنشاط" فى مطالبة جميع الأمريكيين بتغطية وجوههم فى الأماكن العامة، خاصة وأنه تشير الدراسات الحديثة إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل حتى 21 قدمًا فى الهواء قد يهمك أيضا: خبراء يكشفون إمكانية صنع معقم اليدين في المنزل لمواجهة "كورونا" دراسة صينية تؤكد أن الاستلقاء على الوجه يحسن التنفس لمرضى كورونا

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