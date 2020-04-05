شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار منزلى يطلق "إنذارًا مبكرًا" يكشف عن علامات كورونا قبل ظهور أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء في جامعة نيوكاسل اختبارًا يمكن أن يكتشف متى أصيب شخص ما بفيروس كورونا، قبل أن تظهر عليه الأعراض، حيث يمكن إجراء الاختبار في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" ، يمكن أن يوفر الاختبار نتيجة في ثوانٍ من خلال الكشف عن علامة مبكرة في جسم الإنسان يتم إطلاقها بعد إثارة جهاز المناعة بسبب العدوى.

وعلى الرغم من أن الاختبار لا يحدد الأعراض التى تدل على فيروس كورونا Covid-19 ، إلا أنها ستوضح أن جهاز المناعة قد تم تنشيطه، وبشكل حاسم ، يمكن أن يكون بمثابة إشارة إنذار مبكر ، تقارير صنداي تلجراف .

ويأتي هذا الاختبار المحتمل مع وفاة 708 أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة أمس السبت ، ليصل العدد الإجمالي إلى 4331 شخصًا.

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ويأتي ذلك بعد تعهدات الحكومة بزيادة عدد اختبارات فيروس كورونا الجديد إلى 100 ألف اختبار في اليوم، على الرغم من أن هذا لم يتحقق بعد.

كولين سيلف ، أستاذ في الجامعة ، وصف الاختبار الجديد بأنه خيار `` الحزام '' الذي يمكن أن يبطئ انتشار Covid-19.

وأضاف البروفيسور سيلف للصحيفة "اختبار النيوبترين يزودنا بمؤشر مبكر للغاية على إصابة شخص ما بعدوى، وسيكون اختبارًا مكملًا جنبًا إلى جنب مع أنظمة الاختبار الأخرى وسيسمح لنا باتخاذ نهج الحزم لإدارة المرض."

وأوضح أنه يمكن تسليم الاختبار بالبريد إلى عشرات البريطانيين المحبوسين في منازلهم، بعد فرض إغلاقًا غير مسبوق فى البلاد.