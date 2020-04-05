9 حاجات ممكن تسبب ارتفاع درجة حرارتك..منهم الأطعمة الحارة واضطرابات الغدة الدرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ارتفاع فى الحرارة يبقى أكيد كورونا"، ارتفاع درجة الحرارة من أهم أعراض الاصابة بفيروس كورونا ولكنه ليس العرض الوحيد للاصابة بالفيروس فيصاحبه أعراض مختلفة مثل التهاب الحلق وهمدان الجسم والسعال الجاف، ولكن ارتفاع الحرارة له دلالات كثيرة واسباب مختلفة ذكرها موقع healthline وهى أسباب الاصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم

أسباب الاصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم 1:الاصابة بالتهابات وعدوى فى الجسم أدت لارتفاع درجة الحرارة. 2:اضطرابات الغدة الدرقية يسبب ارتفاع فى درجة حرارة الجسم وخصوصا فرط نشاط الغدة. 3:بعض أنواع الملابس عند ارتدائها تسبب ارتفاع فى حرارة الجسم وخصوصا الملابس الضيقة. 4:الافراط فى تناول الأطعمة الحارة أو المقلية تسبب ارتفاع بسيط فى حرارة الجسم، فلا داعى من القلق. Advertisements 5:الاكثار من تناول المشروبات الكحولية والكافيين. 6:بذل مجهود كبير واداء تمارين شديدة تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم لأن نشاط العضلات ونشاط الدورة الدموية ترفع حرارة الجسم. 7:الاصابة بالتهاب المفاصل والاضطرابات العصبية أو الاصابة بسرطان الدم، جميعها من الحالات الطبية التى تسبب ارتفاع فى درجة حرارة الجسم. 8:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب ارتفاع فى درجة حرارة الجسم وخصوصا المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين. 9: الاصابة بجفاف الجسم يسبب ارتفاع فى حرارة الجسم.

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