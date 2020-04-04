إيفانكا ترامب تشارك العالم يومياتها في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

تشارك إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض، وابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كالكثير من الأمهات فترة الحجر الصحي داخل منزلها مع أطفالها وزوجها.لتقوم بإطلاق "هاشتاغ" حمل عنوان "Together Apart" لتقوم من خلاله بتعزيز أواصر التعاون والتواصل مع الآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

داعية لتبني مجموعة من الألعاب والأفكار المتبادلة مع جميع الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي حول العالم.لتظهر في أحد المقاطع التي نشرتها على صفحتها على "إنستغرام" وهي تلعب رفقة أطفالها بألعاب منزلية، معلنة عن فكرتها بعد مشاهدتها للعديد من المقاطع المصورة التي تبادلها الإيطاليون وهم يقضون أوقات الحجر بعزف الموسيقا والغناء على الشرفات.

الحملة التي بدأت في منتصف شهر مارس/آذار بعدد قليل سرعان ما أصبحت عالمية لتضم شخصيات مشهورة، مثل مادونا، وكيم كارداشيان، ونجم كرة القدم هيرشل ووكر، والطاهي خوسيه أندريس، وماريانو ريفيرا نجم البيسبول، وماركو سمارت لاعب بوسطن سيلتيكس، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الحكوميين وكيمبرلي جويلفويل، صديقة أخ دونالد ترامب جونيور.

هذا ووجهت إيفانكا ترامب، في وقت سابق، الشكر للأطباء والممرضين وكل من هم في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ترفع الصلوات من أجلهم.هذا وأعلنت السلطات الأمريكية يوم أمس، تسجيل 27043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و910 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.