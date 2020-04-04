شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب البروستاتا وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب البروستاتا من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون مما يسبب ألما شديد عند التبول بجانب بعض الاعراض، قد يكون ذلك بسبب الاصابة بعدوى بكتيريا سببت التهاب شديد، ومن ابرز أعراض التهاب البوستاتا وفقا لما ذكره موقع mayoclinic و هى:

أعراض التهاب البروستاتا

1: الشعور بألم شديد وحرق اثناء التبول.

2:صعوبة شديدة فى التبول.

3:تكرار التبول وخصوصا اثناء الليل.

4:الحاجة الشديدة للتبول .

3:تغيير لون البول، مع ظهور دم فى بعض الاحيان.

4:ألم فى البطن.

5:ألم اثناء القذف.

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالتهاب البروستاتا وهى

أسباب وعوامل الاصابة بالتهاب البروستاتا

1:الشباب أكثر عرضا للاصابة بالتهاب البروستاتا.

2:الاصابة بالتهاب البروستاتا من قبل.

3:وجود عدوى فى المثانة.

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4:وجود اصابة فى أو التعرض لحادث مما سبب التهاب فى البروستاتا.

5:الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

6:الخضوع لجراحات فى البروستاتا من قبل.

وهناك أنواع لالتهاب البروستاتا وهى

1: التهاب البروستاتا الجرثومى الحاد،وأعراض تشبه أعراض الانفلونزا مثل الحمى والقشعريرة والغثيان.

2:التهاب البروستاتا الجرثومى المزمن، عندما لا تقضي المضادات الحيوية على البكتيريا المسببة لالتهاب البروستاتا، يمكنك أن تصاب بالتهابات متكررة أو يصعب علاجها.

3:التهاب البروستاتات المزمن "متلازمة ألم الحوض" وهى الاكثر شيوعا وتسبب الم شديد.

4: التهاب البروستاتا الالتهابى، ويتم اكتشافه بالصدفة عند خضوع بعض الاختبارات.

يعتمد علاج التهاب البروستاتا على المضادات الحيوية ولكن يعتمد على نوع البكتيريا التى سببت العدوى، وإذا كان المريض مصاب بالأعراض الحادة، فقد يحتاج إلى المضادات الحيوية الوريدية، ويترجح أن يحتاج المريض إلى تناول المضادات الحيوية الفموية لأربعة إلى ستة أسابيع ولكن قد يحتاج إلى علاج أطول لالتهاب البروستاتا المزمن أو المتكرر.

مع تناول الأدوية المضادة للالتهابات والتى تعمل على تسكين الألم ايضا.