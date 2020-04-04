إدارة الغذاء والدواء الأميركية تأذن بأول اختبار للأجسام المضادة لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 أبريل 2020 01:16 صباحاً - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أول تصريح استعمال طارئ، لفحص فيروس كورونا الذي يبحث عن الأجسام المضادة في الدم.

هذا النوع من الاختبار يسمى اختبار الأمصال، وسوف يكون قادراً على تحديد حالات العدوى السابقة لفيروس كورونا، على الرغم من أنه قد يكون أقل فعالية في تحديد حالات العدوى الأخيرة.

يتطلب الاختبار المصرح به من شركة مصنعة تدعى “سيليكس إن سي” جمع الدم من خلال الوريد، ولا يمكن إجراء هذا الاختبار إلا في مختبر معتمد.

ولأنّ الأجسام المضادة قد تستغرق وقتاً للتطور، حذرت إدارة الغذاء والدواء سابقاً من استخدام اختبارات الأجسام المضادة لتشخيص الفيروس التاجي بشكل نهائي. لكن مع إصدار ما يعرف بإذن الاستخدام الطارئ للاختبار الجديد، أشارت إدارة الغذاء والدواء أنّ فوائد استعمال اختبار الدم الجديد تفوق المخاطر.

“استناداً إلى مجمل الأدلة العلمية المتاحة لهيئة الغذاء والدواء، فمن المرجّح أن يكون المنتج فعالاً في تشخيص كوفيد 19،” قالت الوكالة، مضيفة أنّ “الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج عندما يستخدم لتشخيص كوفيد 19، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة للمنتج.”

على عكس معظم اختبارات كورونا والتي تتطلب عموماً مسحة والبحث عن علامات الفيروس نفسه، إنّ اختبارات الأجسام المضادة تبحث بدلاً من ذلك عن استجابة جسدنا للفيروس.

وقد قالت إدارة الغذاء والدواء في رسالتها أنّ الاجسام المضادة الأولية ضد الفيروسات التاجية “يمكن اكتشافها عموما ًفي الدم بعد عدة أيام من الإصابة الأولية” ولكنّ الوكالة حذرت من أنّ “المستويات على مدار العدوى لا يمكن تمييزها بشكل جيد.”

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وتقول مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها تعمل أيضاً على تطوير اختبار علم الأمراض-أو اختبار الدم-الذي يمكن أن تبحث من خلاله عن الأجسام المضادة، والتي من شأنها أن تتطور حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض معتدلة أو لا.

وستسمج هذه الاختبارات للمسؤولين بأن يفهموا على نحو أفضل مدى انتشار عدوى الفيروس التاجي، لأنهم سيتمكنون من التعرف على الأشخاص الذين أصيبوا في السابق ولم يظهروا سوى القليل من الأعراض أو لم يظهروا أي أعراض على الإطلاق.

في يوم الثلاثاء، ادّعت شركة تدعى”بوديسفير” أنّ ترخيصاً بالاستخدام الطارئ قد صدر عن إدارة الغذاء والدواء لإجراء فحص للأجسام المضادة يمكن أن يكشف عن فيروس كورونا خلال دقيقتين من كتلة من الدم.

وقد نشرت عدة وكالات إخبارية هذا الإعلان، ولكنها تراجعت فيما بعد عن مقالاتها بعد أن أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أنه لم يصدر أي أذن بإجراء اختبار من هذا القبيل. وفي يوم الأربعاء، اعترفت الشركة بأن الاختبار لم يحصل في الواقع على الإذن.

وقد سمحت توجيهات إدارة الغذاء والدواء الصادرة في الشهر الماضي بإجراء اختبارات للأجسام المضادة وتوزيعها دون الحصول على مثل هذه التصاريح. ولكنّ الإذن المصرّح عنه من إدارة الغذاء والدواء- مثل ذلك الذي صدر إلى سيليكس- هو علامة على أنّ المنظمين لديهم ثقة في بيانات التحقق من صحة الاختبار ويعتقدون أنّ فوائده تفوق مخاطره.