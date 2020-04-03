شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن اصطحاب الأطفال معك إلى السوبر ماركت أثناء تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع فرض سلاسل السوبر ماركت قواعد صارمة لتحقيق نظرية التيلعد الاجتماعي، لضمان سلامة العملاء والعمال ، يتساءل العديد من الآباء عما إذا كان بإمكانهم اصطحاب أطفالهم أثناء تفشى فيروس كورونا.

ومع استمرار عملية تأمين الفيروس التاجي ، وضعت محلات السوبر ماركت قواعد لضمان سلامة العملاء وذلك وفقا لتقرير موقع " ميرور".

يُطلب من الناس الوقوف في طابور على الأقل بفارق2 متر عن بعضهم البعض ، ومعظم المتاجر تعمل بسياسة واحدة لمنع الممرات من الازدحام الشديد، فيما منعت بعض المتاجر البالغين من التسوق معًا ، حيث يشجعون شخصًا واحدًا فقط لكل أسرة على شراء البقالة.



ولكن هل يمكنك اصطحاب الأطفال إلى محلات السوبر ماركت؟ ولكن هل يمكنك اصطحاب الأطفال إلى محلات السوبر ماركت؟

معظم السوبر ماركت يطلبون من الناس إحضار عدد أقل من أفراد العائلة حيثما أمكن، لكنهم لم يمنع أي منهم البالغين من إحضار أطفالهم.

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في حين أن عائلتك يجب أن تبقى في المنزل قدر الإمكان ، تقدر المتاجر الكبيرة أنه لا يمكن ترك الأطفال الصغار بمفردهم ، وبالتالي لا توجد قيود على التسوق مع أطفالك، وإذا كان أطفالك أكبر سنًا ويمكن تركهم بمفردهم بأمان ، فقد تختار تركهم في المنزل أثناء شراء طعام عائلتك.

وفى بريطانيا حددت محلات السوبر ماركت ساعات تسوق مخصصة لكبار السن أو العاملين في NHS ، والعديد منهم يعطون الأولوية للضعفاء في أماكن توصيلهم عبر الإنترنت.