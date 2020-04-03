تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم الخوخ

المقادير

4 x كوب ماء

2 x عدد بيضة (بياض فقط)

2 x كوب سكر

1 x كيلو خوخ

1 x رشة فانيليا

¾ x كوب عصير (برتقال)

الطريقة:

فى إناء على النار نضع السكر والماء ونقلب حتى يمتزجوا جيدا ويذوب السكر تماما.

يترك مزيج السكرحتى الغليان ثم نضيف الخوخ ثم يترك لمدة 20 دقيقة على النار.

ثم ينشل الخوخ من السائل ويترك حتى يبرد تماما ونحتفظ بكوب من السائل.

نقشر الخوخ وينزع النواة ونضع الخوخ فى الخلاط ويضرب حتى ينعم تماما.

ثم نضيف كوب السائل وكوب عصير البرتقال ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نصب الخليط فى صينية معدن ونضعة فى الفريزر مدة 6 ساعات حتى يتجمد.

ينقل خليط الخوخ المجمد لوعاء عميق ونخفقة جيدا حتى ينعم.

فى وعاء اخر عميق نضع بياض البيض مع رشة من الملح ونخفق جيدا حتى يبيض لونة.

ثم نضيف الفانيليا ونخفق حتى يتضاعف حجمة ويصبح هش تماما.

بواسطة معلقة معدنية نضيف خليط بياض البيض بالتدريج لخليط الخوخ ونعمل على تقليبة من تحت لفوق حتى تنتهى الكمية.

ثم نضع الخليط فى صينية معدن ونضعها ثانيا فى الفريزر ونتركها ليلة كاملة ثم تقدم مع شرائح من الخوخ بالهنا والشفا.

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