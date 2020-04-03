تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنى لحم البقر بالمستردة

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة مستردة

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x رشة جوزة الطيب

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x كيلو لحمة بتلو

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كوب مرق اللحم

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x رشة كمون

½ x كيلو مشروم

½ x كوب عصير ليمون الطريقة: يقطع اللحم لمكعبات متوسطة الجحم.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع الزيت واللحم ونحمر جيدا ثم ينشل ويترك جانبا.

ثم نضع الزبد ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم ونقلب.

ثم نضيف المشروم ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الدقيق ونقلب ثم نضيف المرق والمستردة والعسل ويتبل بالملح والفلفل والبهارات.

نضع قطع اللحم فى بايريكس ويصب فوقها المزيج السابق ويغطى بالفويل ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو لحين أو ينضج.

يترك حتى يهدأ مدة ربع ساعة ثم يقدم مع أرز أبيض وسلطة خضراء بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالليمون للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا باللحمة المفرومة

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