علماء يتنبؤون بمرض "السكري" حتى قبل ظهور الأعراض

نجح علماء يابانيون في التنبأ بمرض "السكري" بنسبة يقين بلغت 95% قبل حتى ظهور الأعراض، وذلك من "خووارزمية" حاسوبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف الأشخاص الذين يصابون بالمرض، حتى لو لم تظهر أعراض المرض عليه بعد، مؤكدين على دقة النظام، حيث يقوم النظام بتمشيط البيانات الطبية للمرضى، بما في ذلك نتائج الفحوصات الطبية الروتينية، لتوفير تقييم لمخاطر داء السكري لكل مريض، مشيرين إلى أنها حددت آلاف مرضى السكري الجدد خلال التجارب.

وأكد الدكتور أكيهيرو نومورا، من كلية الدراسات الطبية بجامعة كانازاوا في اليابان: "ليس لدينا حاليا طرق كافية للتنبؤ بالأفراد الأصحاء الذين سيصابون بمرض السكري"، قائلًا: ""باستخدام التعلم الآلي، قد يكون ممكنا تحديد المجموعات المعرضة لمخاطر عالية من مرضى السكري في المستقبل بدقة أفضل من استخدام درجات المخاطر الحالية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين معدل الزيارات لمقدمي الرعاية الصحية لمنع ظهور مرض السكري في المستقبل"، ويمكن أن تتعلم خوارزميات التعلم الآلي تحسين قدرتها على أداء مهمة معينة دون أن تتم برمجتها بشكل صريح للقيام بذلك.

كما يمكن لهذه الأنظمة العثور على أنماط أو اتجاهات في مجموعات من البيانات للتوصل إلى استنتاجات أو مساعدة البشر على اتخاذ قرارات أفضل، وخلال الاختبار الأولي للنظام، سجل العلماء البيانات الصحية لأكثر من 139 ألف مشارك في مدينة كانازاوا اليابانية، بينهم 74 ألف مريض بالسكري.

وكانت الفحوصات الطبية واختبارات الدم والبول جزءا من بيانات السجلات الطبية، حيث لاحظ الفريق حالات جديدة لمرض السكري تم تسجيلها خلال الفحوصات الصحية السنوية للمرضى، ثم استخدم الدكتور نومورا وزملاؤه البيانات لتدريب خوارزمية التعلم الآلي للتنبؤ بالأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري في المستقبل، وقال العلماء إن خوارزمياتهم قدمت نتائج بدقة إجمالية بلغت 94.9 %، وتمكنوا من تحديد ما مجموعه 4696 مريضا جديدا بالسكري.

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