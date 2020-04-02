وكالة الدواء الأوروبية تحذر من استخدام أدوية علاج الملاريا لمواجهة"كورونا"

حذرت وكالة الدواء الأوروبية من استخدام أدوية علاج الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا الغامض كوفيد 19 إلا في الحالات الطارئة فقط، زعمت دراسة صغيرة أجريت في الصين أن عقار الكلوروكين الخاص بعلاج الملاريا يمكن أن يساعد مرضى الفيروس التاجي على التعافي بشكل أسرع، وأعطى الأطباء في مستشفى "رنمين" في ووهان - حيث بدأ الوباء - 31 مريضا بفيروس كورونا هيدروكسي كلوروكين لمدة خمسة أيام وعالجوا 31 آخرين بالعلاج الطبيعي.

ووجد الباحثون أن التهابات الالتهاب الرئوي تحسنت بنسبة 25 في المائة من المرضى في مجموعة الكلوروكين بالمقارنة مع أولئك الذين تلقوا علاجًا قياسيًا.

كما أن المرضى الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكوين كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض خطير في وقت لاحق.

يعد الكلوروكين أحد العلاجات الواعدة باستخدام COVID-19 وهو واحد من عدد من العلاجات التجريبية التي يتم تجربتها على المرضى حول العالم ، إلى جانب أدوية فيروس نقص المناعة البشرية وأدوية الأنفلونزا التي يتم استخدامها في اليابان.

ومع ذلك ، ناشدت ايلي كانون طبيب بمركز الصحة العامة وجودة الحياة أن الجمهور ألا يعتبرها "رصاصة سحرية" وقالت إنها تلقت "الكثير من الطلبات" للحصول على وصفات طبية لها.

يمكن أن تكون الأدوية المضادة للملاريا خطيرة - من المعروف أنها تسبب مشاكل في ضربات القلب ولا يمكن إعطاؤها للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى.

وتوفي رجل في الولايات المتحدة بعد محاولته التداوي الذاتي بالكلوروكين عن طريق شرب منظف أحواض السمك الذي يحتوي على نسخة من المادة الكيميائية.

تم نشر أحدث دراسة من قبل خبراء طبيين في جامعة ووهان ولكن لم يراجعها علماء آخرون أو مجلة طبية.

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وكشفت جامعة جونز هوبكنز عن حالات COVID-19 بأن الولايات المتحدة لديها أكثر من 189753 حالة مؤكدة حتى صباح الأربعا وأكثر من 4000 حالة وفاة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الثلاثاء من أن العالم قد يواجه أكثر الأزمات صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس أن تفشي وباء الفيروس التاجي الجديد هو جائحة، وفقًا لأحدث بيانات، تم تسجيل أكثر من 858212 حالة من COVID-19 في جميع أنحاء العالم ، وتوفي أكثر من 44212 شخص.

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