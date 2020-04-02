زيت الزيتون للأطفال حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 11:39 صباحاً - زيت الزيتون من بين النجوم المميزة للزيوت، الفوائد الصحية لزيت الزيتون ليست سراً، في الواقع هو كنز مليء بالذهب يتمتع بفوائد صحية عديدة، ربما تردد على ألسنة العديد من الأشخاص فوائد زيت الزيتون في الشعر والبشرة، ولكن هل تعلمين أن زيت الزيتون ثبت أنه مفيد وصحي جداً للأطفال؟ يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز واحداً من أفضل الزيوت؛ لأنه نقي بدون مواد كيميائية.

زيت الزيتون لتدليك الأطفال حديثي الولاد



قال الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، إن تدليك الأطفال بزيت الزيتون يساعد بشكل عام في سلامة الطفل من خلال تحسين صحته ونموه ونومه، يستخدم الآباء زيت الزيتون لتدليك الطفل منذ أكثر من مائة عام، امزجي كميات متساوية من الماء والزيت واخلطيها جيداً لتدليك الطفل، قومي بتدليك طفلك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ونظفيه بالماء الفاتر، تأكدي من تنظيفه جيداً لتجنب أي بقايا طفح جلدي.



إليك بعض الطرق التي يفيد بها تدليك زيت الزيتون لطفلك

يسهل زيت الزيتون تجديد أنسجة البشرة ويحافظ على لون بشرتك.

زيت الزيتون معبأ بمضادات الأكسدة الفينولية وأحماض الأوليك والدهون الصحية والسكوالين.

يساعد التدليك المنتظم في الحفاظ على قوة العظام والعضلات مع الحفاظ على لون بشرة طفلك.

من المعروف أنه يحافظ على بشرة طفلك صحية ولامعة وسلسة.

بغض النظر عن حالة الطقس، يمكنك استخدامه.



زيت الزيتون كعلاج جيد للإمساك لدى الأطفال حديثي الولادة



المغص والإمساك عند الأطفال مشكلة شائعة نسمعها طوال الوقت، واحد من أفضل العلاجات الطبيعية هي فرك زيت الزيتون الدافئ على معدة الطفل في حركة دائرية في اتجاه عقارب الساعة. فهذا يساعد الأطفال على النوم بشكل أفضل ومنع الغازات.

يمكنك أيضاً دمجه في نظام طفلك الغذائي لتخفيف الإمساك، يعمل كملين لعلاج الإمساك، ومع ذلك، تأكدي من التحدث إلى طبيبك قبل القيام بذلك.



المغذيات الصحية

يلعب زيت الزيتون المليء بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة دوره في الحفاظ على عمل البنكرياس والقلب على النحو الأمثل، نعم، يمكنك استخدام زيت الزيتون في طعام الأطفال، ولكن فقط بعد أن يبلغ طفلك ستة أشهر من العمر، إنه في الواقع مصدر جيد جداً للدهون لفطام الأطفال ويساهم في النمو الصحي لطفلك.

تأكدي من إضافة ربع ملعقة صغيرة في النظام الغذائي لطفلك، يمكن أن يسبب تجاوز هذه الكمية الإسهال عند الأطفال، إن أخذ الكمية الصحيحة أمر رائع للصحة العامة للطفل.



زيت الزيتون يهدئ السعال عند الأطفال

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احرصي على إعطاء طفلك حليب الثدي عندما يكون مريضاً؛ لأنه يحتوي على أجسام مضادة طبيعية لجهاز المناعة لدى طفلك.

اجمعي أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون وثلاث قطرات من النعناع أو زيت إكليل الجبل.

افركي هذا الزيت على صدر الطفل وخلفه بحركة لطيفة.

أفضل وقت لتطبيقه هو قبل وقت النوم حيث ينام الطفل جيداً.



زيت الزيتون يلطف طفح الحفاضات



هل يعاني طفلك من الطفح الجلدي السيئ مرة أخرى؟ مستحلب زيت الزيتون، هو أفضل طريقة لتهدئة ذلك الطفح الجلدي الناري وتهدئة الصرخات.

اجمعي ببساطة ملعقة كبيرة من الماء وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

افركي هذا المستحلب بين راحة يديك وافركيها برفق على منطقة الطفح الجلدي.

إذا استمر الطفح الجلدي، فاستشيري الطبيب.



زيت الزيتون علاج جيد لغطاء المهد



قبعة المهد هي نوع آخر من قشرة الرأس ينتج عنها بشرة جافة ومتقشرة على فروة رأس الطفل، زيت الزيتون يحتوي على وصفات ترطيب رائعة تعالج بشكل طبيعي غطاء المهد عند الأطفال.



زيت الزيتون يساعد في تقوية شعر الطفل