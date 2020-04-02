أيادٍ إماراتية عابرة للحدود لمكافحة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفشي الوباء العالمي "كوفيد – 19" حول العالم دفع قيادة دولة الإمارات الرشيدة إلى مدّ يد العون إلى دول العالم لمواجهة التحديات الراهنة التي تفرضها أزمة "كورونا".

من هناك في العاصمة البريطانية لندن كانت الإمارات حاضرة بقوة لتقديم الدعم الإنساني الكامل إلى السلطات البريطانية لحماية أرواح المواطنين في المملكة المتحدة، وذلك عبر توفير كل الإمكانات والمرافق والبنى التحتية المتاحة للجهات ذات الاختصاص على الصعيدين المحلي والدولي.

مركز "إكسل لندن" Excel المملوك لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض"أدنيك" أحد أكبر المراكز العالمية للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانية يتحول إلى مستشفى ميداني مؤقت يتسع لأكثر من 4000 مريض بريطاني بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة لمواجهة تفشي الفيروس القاتل في المملكة المتحدة.

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لم تتوقف المساعدات الإنسانية والمبادرات الإماراتية السامية عند هذا الحد، ولكن بدافع إنساني آخر تحوِل ملعب الاتحاد الخاص بفريق مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد إلى ساحة لتدريب وتأهيل الممرضين للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

الإمارات تدعم كل تحرك "دولي جماعي" لمواجهة كورونا



هكذا الإمارات في وقت الأزمات، دائما ما تكون في مقدمة الصفوف وكلما زادت الأزمات حول العالم تثبت قيادتها الحكيمة بمواقفهم الإنسانية التي لا تعد ولا تحصى أن بحر عطائهم لا يتوقف.