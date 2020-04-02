شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد الجنازات الصحية فى زمن كورونا والإجراءات الوقائية أثناء حضورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشمل نظرية التباعد الاجتماعي التى تطبقها معظم دول العالم بسبب فيروس كورونا، حضور الجنازات، بمعنى أن الأعداد الحاضرة سيتم تقليصها، ولن تكون قادرة على مصافحة أو لمس المتوفى أو أسرته لمواساتهم.

وفقا لتقرير موقع " mirroo" البريطاني، تؤثر الجنازات على إجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومات الآن لوقف انتشار الفيروس التاجي .

قال البروفيسور بول كوسفورد سي بي ، المدير الطبي الفخري للصحة العامة في إنجلترا: "إن فقدان شخص عزيز هو تجربة حزينة ومؤلمة ، والجنازات مهمة وشخصية، ولكن خلال هذا الوقت الصعب للغاية بالنسبة للبلد ، هدفنا هو حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً من انتشار الفيروس التاجي.

"نحن نشجع جميع المعزين على ممارسة التباعد الاجتماعي في الجنازات في الوقت الحاضر.، وهذا يعني للأسف قصر عدد المعزين على الأسر المباشرة وأقرب أفراد الأسرة."



من يمكنه الحضور؟ تقييد الحضور قدر المستطاع هو طلب الجهات الرسمية فى البلاد، ولكنهم أوضحوا اليوم القواعد التي توضح أنه "فقط أفراد أسرة الشخص المتوفى أو أفراد الأسرة المقربين يجب عليهم حضور الجنازات".هذا يعني أنه للأسف لن يُسمح لأصدقاء المتوفين الموجودين بالحضور شخصيًا أو عائلة بعيدة. من يمكنه الحضور؟ تقييد الحضور قدر المستطاع هو طلب الجهات الرسمية فى البلاد، ولكنهم أوضحوا اليوم القواعد التي توضح أنه "فقط أفراد أسرة الشخص المتوفى أو أفراد الأسرة المقربين يجب عليهم حضور الجنازات".هذا يعني أنه للأسف لن يُسمح لأصدقاء المتوفين الموجودين بالحضور شخصيًا أو عائلة بعيدة.

ومع ذلك ، إذا كان المتوفى ليس لديه أفراد من الأسرة أو الأسرة في الحضور ، فمن الممكن حضور عدد متواضع من الأصدقاء.

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و بالطبع لا يجب أن يذهب أي شخص يظهر عليه أعراض Covid-19 أو يعزل نفسه أو معرضًا لخطر الإصابة بـ Covid-19.





هل هناك تدابير وقائية أثناء حضور الجنازة الجنازات خلال الفيروس التاجي لها قواعد صارمة، وأولئك الذين يحضرون بحاجة إلى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي.

هذا يعني أنه قد يلزم ترتيب المقاعد بمسافة كافية بينهما.

يجب على المشيعين أن يتركوا مسافة 2 متر فيما بينهم أثناء الدخول والخروج من المكان ويجب عليهم تجنب المصافحة والمعانقة والعديد من الاستجابات الطبيعية خلال مثل هذه المناسبة الحزينة.

يجب عليهم أيضًا توفير الصابون والماء أو معقم اليدين

يجب أن يسمحوا للموظفين بفتح وإغلاق الأبواب لتجنب لمس الكثير من الأشخاص المقابض التي يمكن ربطها بالفيروس.