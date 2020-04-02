تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الليمون

المقادير

6 x عدد بيضة (نفصل البياض عن الصفار)

2 x معلقة كبيرة قشر ليمون (مبشور)

1 ¼ x كوب سكر بودرة

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x كوب دقيق

½ x كوب عصير ليمون

مقادير كريمة الليمون

¾ x كوب نشا

½ x كوب سكر

1 x رشة ملح

1 x كوب ماء مغلي

1 x كوب زبدة

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور ناعم)

1 x رشة يانسون (مطحون)

1 x رشة قرنفل

الطريقة:

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أولا نحضر كريمة الليمون

فى إناء نضع النشا والسكر والملح ونقلب جيد .

ثم نضيف الماء المغلى ونضعة على النار ونقلب بإستمرار حتى يسمك.

نرفع الإناء من على النار ونضيف الزبد وباقى المكونات ونقلب توضع فى الثلاجة لحين الإستخدام بالهنا والشفا.

فى وعاء عميق نضع صفار البيض والسكر ونخفق بالمضرب الكهربائى حتى يتجانسوا تماما ويصير المزيج كريمى.

ثم نضيف بشر الليمون وعصير الليمون ونخفق جيدا.

ثم فى وعاء اخر نضع بياض البيض ونخفق جيدا حتى تتضاعف كميتة.

ثم نضيف بياض البيض والدقيق بالتدريج وبالتبدال لمزيج صفار البيض ونقلب بالمعلقة من أسفل الأعلى برفق وببطئ حتى يتجانسوا.

نصب خليط الكيك فى صينية مدهونة بالزبد ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 أو لحين أن تأخذ لون ذهبى.

نترك الكيك حتى تهدأ ثم بواسطة سكين تقطع بصورة أفقية ونعمل على حشوها بكريمة الليمون وتزين بكريمة الخفق ثم نضعها فى الثلاجة لحين التقديم بالهنا والشفا.

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