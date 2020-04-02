فوائد قشر الليمون على صحتك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الليمون من أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات، كما يحتوى قشر الليمون ايضا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك فوائد عديدة لقشر الليمون وهى:

فوائد قشر الليمون

1:يحتوى قشر الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى وفيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:يحتوى قشر الليمون على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على علاج الالتهابات وخصوصا التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية والتهابات الحلق.

3:يحتوى قشر الليمون على العديد من الخصائص والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية.

4:يحتوى قشر الليمون على العديد من الخصائص والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة القلب وخفض مستوى الكوليسترول والحفاظ على صحة الأوعية الدموية والشرايين.

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5:لقشر الليمون فوائد عديدة فى خفض الوزن وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص التى تساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن.

6:يحتوى قشر الليمون على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم .

7:يعزز صحة الفم ويحميه من الالتهابات ونزيف اللثة، حيث انه يحتوى على نسبة عاليه من الخصائص التى تحارب الالتهابات.

8:يحتوى قشر الليمون على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والكسر.

9:قشر الليمون من الطرق الطبيعية التى تحافظ على صحة البشرة وتعمل على وقايتها من التجاعيد والبقع الداكنة، كما انه يعزز نضارة وصحة البشرة وتساعد على تفتيحها.

10:يحتوى قشر الليمون على نسبة عالية من الألياف التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتسهل حركة الامعاء.

11: يعتبر قشر الليمون وسيلة طبيعية للوقاية من حب الشباب وعلاج البثور .