تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالبسلة والجزر

المقادير 1 x رشة بودرة ثوم

1 x كوب بسلة

1 x معلقة كبيرة مايونيز

1 x عدد جزر

1 x عدد بطاطس

1 x معلقة كبيرة كاتشب

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x رشة بصل (بودرة) الطريقة: نقشر حبة البطاطس ونقطعها مكعبات صغيرة بالتساوي ونسلقها جيدا.

نسلق البسلة والجزر أيضا.

فى بولة نخلط المكونات الاخرى جيدا ثم نضيف لها البطاطس والجزر والبسلة ونقلب تقدم باردة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاطس المقلية بالخل والملح تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز

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