الإمساك.. ما أسبابه وسبل علاجه مع ماري بيل حرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعتبر الإمساك أحد المشاكل التي ترتبط بالجهاز الهضمي، فقد تتمثل هذه الحالة بانخفاض عدد مرات حركات الأمعاء أو التبرز لتصبح أقل من ثلاث مرات في الأسبوع الواحد، أو المعاناة من صلابة البراز بما يُسبب صعوبة مروره والحاجة لبذل جهد كبير أثناء عملية التبرز، أو قد يتمثل الإمساك بعدم قدرة الفرد على تفريغ الأمعاء بشكلٍ تامّ بما يُشعره بالحاجة لتكرار العملية .

وغالبا ما تحدث هذه الحالة نتيجة امتصاص القولون كمية كبيرة من الماء من الطعام عند وجوده فيه، الأمر الذي يجعل البراز جافا وصعب الإخراج، ويوضح العلم أن الطريقة المثلى لعلاج الإمساك في أغلب الأحيان تكون بإجراء بعض التعديلات على نمط الحياة، من ناحية الطعام والرياضة وما شابه، وأما بالنسبة للمُليّنات فلا يصحّ اللجوء إليها عادة إلا بعد استنفاد الحلول الأخرى.

ومن أبرز الأطعمة التي يشكل تناولها بصورة مفرطة الإمساك:

- الموز غير الناضج الذي يحتوي على نسبة عالية من النشويات التي يصعب على الجهاز الهضمي هضمها.

اللبان

إنّ بلع أكثر من قطعة من اللبان خلال فترة قصيرة أو بلعها مع بذور يصعب على الجسم هضمها قد يُسبب في حالات نادرة انسدادا في الجهاز الهضمي، وقد يُسبب هذا الانسداد المعاناة من الإمساك.

الكافيين

يعتمد تأثير الكافيين المُنبّه على الحالة المتناولة فيه، ففي حال تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة فإن ذلك قد يسبب الإسهال، في حين أن شرب المشروبات المحتوية على الكافيين في حال المعاناة من الجفاف، فإن ذلك قد يزيد مشكلة الإمساك سوءا.

الغلوتين

وهو البروتين الموجود في الشعير والقمح وغيرهما، حقيقةً لا يسبب هذا البروتين الإمساك إلا لمن لديه حساسية تجاهه أو لمن يعاني من الداء البطني المعروف بداء سيلياك.

الأرز الأبيض

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قد يُسبب الأرز الأبيض الإمساك بسبب خلوه من الألياف والعناصر الغذائية التي تساعد على تليين الجهاز الهضمي.

اللحوم الحمراء

من الممكن أن تُسبب اللحوم الحمراء الإمساك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون التي يحتاج الجهاز الهضمي وقتا لهضمها، وبسبب غناها بالحديد المعروف بأنّه قد يتسبب بالإمساك، فضلاً عن أنّ البروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء قد تكون صعبة الهضم.

الخبز الأبيض

من الممكن أن يُسبب الإمساك أو يزيده سوءا.

الشوكولاتة

من الممكن أن تُسبب الإمساك، وخاصة لدى الأشخاص الذين يُعانون من القولون العصبي.

مشتقات الحليب

مثل الجبنة، واللبن، والحليب، فقد تبين أنه من الممكن أن تسبب تناول هذه الأطعمة بكميات كبيرة المعاناة من الإمساك لدى البعض.

عدم شرب السوائل

تساعد السوائل وخاصة الماء في المساعدة على عمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، وإن النصيحة التي تُقدم بخصوص هذا الأمر هي المحافظة على شرب الماء باستمرار خلال اليوم.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية ماري بيل حرب أسباب المعاناة من الإمساك وسبل العلاج.