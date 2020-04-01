روسيا تسجل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2777

موسكو - لايف ستايل أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا الأربعاء رصد 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"ليرتفع عدد الإصابات إلى 2777 ، وفى وقت سابق أعلنت السلطات الروسية وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في موسكو . ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا قررت إرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها على مكافحة فيروس كورونا. وقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هذا الاقتراح أثناء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين ناقشا خلالها تفشى فيروس كورونا ووضع أسواق النفط ووجها وزيرى الطاقة فى البلدين إلى عقد محادثات معا. ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله "ترامب قبل بامتنان هذه المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن طائرة روسية تحمل معدات طبية ووقائية ربما تغادر إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء. Advertisements قد يهمك أيضا: إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا" الصحة السورية تعلن حقيقة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في اللاذقية

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