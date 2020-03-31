شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بجامعه ستانفورد: مرضى كورونا قد يصابون بفيروسات تنفسية أخرى بنفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أولية للباحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا غالبًا ما يصابون بفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، فحوالي 1 من كل 5 أشخاص مصابين بـ كوفيد 19 مصابون أيضًا بفيروسات تنفسية أخرى وفقًا لتحليل أولي لفريق باحثين متخصصين في طب الطوارئ في كلية ستانفورد للطب.

وبالإضافة إلى ذلك ،وجد التحليل أن حوالي 1 من كل 10 أشخاص تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي في قسم الطوارئ والذين تبين بعد ذلك إيجابية حالتهم بفيروس كورونا.

تتحدى النتائج الافتراض القائل بأن الأشخاص من غير المرجح أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا إذا كان لديهم نوع آخر من أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية.

قال نيجام شاه أستاذ مشارك في الطب وعلوم البيانات الطبية الحيوية في كلية الطب بجامعة ستانفورد "في الوقت الحالي إذا كان المريض مصابا بفيروس إيجابي مختلف في الجهاز التنفسي فإننا نعتقد أنه ليس لديه فيروس كورونا ذلك ، نظرًا لمعدلات الإصابة المشتركة التي لاحظناها في هذه العينة ، فهذا افتراض غير صحيح."

من الضروري إجراء اختبار دقيق وسريع لفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب الاصابه بفيروس كورونا للتعرف على المصابين وإبطاء انتشار الأمر يعد فهم احتمالية الإصابة المشتركة خطوة مهمة في هذه العملية.

قال أحد الأطباء المشاركين في الدراسة فى بعض الحالات قد يتم أولاً اختبار مريض يعاني من أعراض تنفسية للتأكد من عدم وجود فيروس غير كورونا إذا كان هناك تشخيص للأنفلونزا أو فيروس الأنف أو أي فيروس تنفسي آخر فقد يقوم المستشفى بإخراج المريض دون اختبار أصابه المريض بكورونا من عدمه مما يزيد من حالات تفشى المرض.

يأتي ذلك بعد أن قام الباحثين بتحليل 562 شخصًا تم اختبارهم مؤخرًا لـ COVID-19 في قسم الطوارئ في Marcford و Laura Andreessen للرعاية الصحية في ستانفورد الأمريكية وقد ثبتت اصابة 49 من هؤلاء الاشخاص بالعدوى بفيروس كورونا

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من بين 562 شخصًا ، تم اختبار 517 أيضًا لوجود فيروسات تنفسية شائعة أخرى ، مثل الإنفلونزا A و B ، والفيروس المخلوي التنفسي ، وفيروس الأنف ، وفيروسات الغدة والعديد من أنواع الالتهاب الرئوي وجاءت نتائج 127 منهم نتيجة إيجابية لواحد من هذه الفيروسات التنفسية الأخرى.

من بين الأشخاص الذين تم اختبارهم لكل من السارس - CoV-2 وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ، تم العثور على 11 شخصًا أو حوالي 22 ٪ من 49 حالة مصابة بـ فيروس كورونا و 8.7 ٪ من 127 شخصًا مصابين بفيروسات تنفسية أخرى مصابون بالعدوى. مع كلا النوعين من الفيروسات.

تبادل الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في 18 مارس على موقع Medium.com ، وهي منصة نشر عبر الإنترنت ، بناءً على طلب من إدارة كاليفورنيا للصحة العامة.

حتى 29 مارس كان هناك أكثر من 136 الف حالة مؤكدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة ، و 2409 حالة وفاة ناتجة عن المرض.