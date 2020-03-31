سويسرا تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 373 والإصابات إلى 16176

أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 373 بعدما سجل 295 إصابة أمس .

وأفادت أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس.

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