كيف تشرحين لطفلتك تفاصيل الدورة الشهرية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشعر العديد من الأمهات بالخجل من التحدث مع طفلتها عن بعض المواضيع الصحية مثل الدورة الشهرية؛ إذ تشعر أنَّ ابنتها ما تزال صغيرة، وتحتاج إلى طريقة ومعلومات موثوقة لمساعدتها على فهم جسدها.

ولا توجد سنٌ معينة للبدء بالحديث معها عن الدورة الشهرية، فعادة تبدأ الطفلة من عمر 6 أو 7 سنوات بطرح الأسئلة المتعلقة بالدورة الشهرية وعليكِ أن تكوني مستعدة لإعطائها المعلومات الصحيحة.

في السطور القادمة بعض الاسئلة التي تطرحها الطفلة، مرفقة بالطريقة الصحيحة للإجابة عنها.

ما هي الاسئلة العامة التي ربما تطرحها؟

عادةً ما يسأل الأطفال عن البلوغ أو تغير الأجسام، أو كيف تنجب المرأة، أو عن الفوط النسائية، في البداية اسألي طفلتك ماذا تعرفي عن الدورة الشهرية، ثم ابدئي بمشاركتها المعلومات الأساسية، مثل أن الفتاة عندما تكبر ويتغير جسمها ستتمكن من إنجاب طفل، وهذا الطفل ينمو في مكان يسمى الرحم، وهذا الرحم يستعد كل شهر لاستقبال الطفل، وعندما لا يتكون الطفل يحدث نزيف بسيط، دائما عليكِ التأكد من أن تكون إجابتك بسيطة ومباشرة.

في أي سن تأتي الدورة الشهرية؟

تأتي الدورة الشهرية لمعظم الفتيات بين 10 و 15 عاما، فلا توجد سن معينة، حيث يعتمد ذلك على جسم كل فتاة، إلا أن هناك بعض الدلائل على اقتراب حدوثها مثل بدء نمو الثدي، وخروج بعض الإفرازات المهبلية.

كيف تحدث الدورة الشهرية؟

تحدث الدورة الشهرية بسبب التغيرات في هرمونات الجسم، حيث يطلق المبيض هرموني الاستروجين والبروجسترون، اللذين يعملان على تكوّن بطانة الرحم لتستقبل البويضة المخصبة، وتبدأ بتكوين الجنين، فإذا لم يكن هناك بويضة مخصبة، يحدث نزيف، وتحدث هذه العملية مرة واحدة في الشهر، لذلك فإن معظم النساء والفتيات يحصلن على الدورة الشهرية مرة واحدة في الشهر.

كم يوما تستمر الدورة الشهرية؟

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تختلف من فتاة إلى إخرى، إلا أنها عادة ما تستمر لـ 5 أيام، قد تكون لبعضهن أقصر أو أطول.

هل تكون الدورة الشهرية منتظمة في بدايتها؟

لا تأتي الدورة الشهرية بانتظام بعد الدورة الشهرية الأولى، فتكون غير منتظمة أول عامين، وهذا أمر طبيعي.

هل يمكن أن تحمل الفتاة بعد الدورة الشهرية الأولى؟

نعم، يمكن أن تحمل الفتاة بعد الدورة الشهرية الأولى، وأيضا قد تحمل قبل الدورة الشهرية الأولى، وذلك بسبب النشاط الهرموني الذي قد يؤدي إلى الإباضة، فإذا كانت الفتاة متزوجة وتمارس الجنس، فقد يحصل الحمل رغم عدم بلوغها.

ماذا إن واجهت مشكلة في التحدث معها؟

إذا كنتِ لا تشعرين بالراحة للتحدث مع ابنتك عن الدورة الشهرية، فيمكنكِ قراءة كتاب معها يوضح لها الموضوع أو مشاهدة مقطع فيديو يكون مخصصا لشرح مثل هذه المواضيع ويكون مخصصا للأطفال، أو يمكنكِ اللجوء إلى الطبيب أو المستشار التربوي في المدرسة.

متى يجب اللجوء إلى الطبيب؟

عليكِ اللجوء إلى الطبيب في حال بلغت ابنتكِ 15 ولم تأتها الدورة الشهرية، أو إذا مرَّ أكثر من عامين على دورتها الأولى ولا تزال غير منتظمة، وكذلك في حال كانت تعاني من نزيف شديد خلال فترة الدورة الشهرية.

في النهاية تأكدي أنه كلما زاد فهم أطفالك لأجسادهم، تمكنوا من اتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم، لذلك تأكدي من حصول أطفالك على معلومات موثوقة سواء منكِ أو من أي مصدر آخر موثوق.