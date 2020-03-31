شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الاصابة بـ جرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة من أبرز المشاكل الصحية التى يصاب بها الكثيرون وتؤثر على صحة المعدة والجهاز الهضمى وتسبب الغثيان والقئ والتهابات شديدة فى المعدة، وهى عبارة عن بكتيرياعلى شكل دوامة تنمو وتعيش فى الجهازالهضمى وتسبب حرق شديد فى المعدة وقد تزيد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية.

وحسب ما ذكره موقعhealthline فهناك بعض العادات الخاطئة التى تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة ومنها :

أسباب تعرضك للإصابة جرثومة المعدة

1:من يتناولون الوجبات السريعة دائما أكثر عرضا للإصابة بجرثومة المعدة وذلك لعدم التأكد من نظافة الطعام وغسله، وقد يكون أحد العاملين بالمطعم مصاب بجرثومة المعدة فينتقل لغيره.

2:إهمال نظافة الخضراوات والفواكه قد يزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة ، وذلك لانتشار الجراثيم والبكتيريا عليها.

3:الإفراط فى تناول اللحوم المصنعة مثل"الهوت دوج، اللانشون، البسطرمة"، وغيرها من الأكلات تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة والتهابات المعدة.

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4:الإكثار من تناول الأطعمة المعلبة تعرضك للإصابة بجرثومة المعدة، وذلك لعدم ضمانة جودتها وسلامتها.

5:تبادل الأدوات الشخصية من شخص مريض لشخص أخر تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة، وخصوصا أدوات الحلاقة والمعالق والفوط والإطباق.

6:إهمال النظافة الشخصية وعدم غسل اليدين باستمرار،يعرضك للإصابة بجرثومة المعدة وانتشار الفيروسات والبكتيريا.

7:استخدام المرحاض خارج المنزل ودون تطهير يعرضك للإصابة بجرثومة المعدة والعدوى عموما، لذلك احرص على استخدام المرحاض خارج المنزل مع الاهتمام بغسل اليدين بعد استخدام المرحاض.