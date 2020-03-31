شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل أعراض فيروس كورونا الخفيفة فى المنزل.. اعرف رأى الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني معظم مرضى فيروس كورونا COVID-19 من أعراض خفيفة وينصحهم الأطباء بالبقاء في المنزل وأخذ الوقت الكافي للتعافي، وفقاً لما ذكره موقع businessinsider، ولكن كيف يمكن أن تخفف أعراض فيروس كورونا الخفيفة حتى التعافي الكامل منه.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

يُوصي الأطباء باستخدام الپاراسیتامول أو الأسيتامينوفين للتحكم في أي حمى، وشرب السوائل بكثرة للبقاء رطبًا، والحصول على الكثير من الراحة، والعزل الذاتي هو أهم شيء، حتى لا تنقل العدوى للآخرين.

يجب عليك أيضاً متابعة الأعراض الخاصة بك وإذا تفاقمت، مثل إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، فاطلب المساعدة الطبية.

وحتى الآن لا توجد أدوية مثبتة سريريًا لتقليل شدة أو تسريع وقت الشفاء من COVID-19، ومع ذلك فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا الجديد لديهم أعراض خفيفة ويمكنهم التعافي في المنزل.

قال أبرار كاران، وهو طبيب في كلية الطب بجامعة هارفارد: "إن الإدارة الذاتية في المنزل للأعراض الخفيفة ستكون مشابهة لنزلات البرد الأخرى أو الأنفلونزا: الراحة ، والبقاء رطبًا بشرب السوائل ، والعزل عن أفراد الأسرة الآخرين وهذا هو الأهم".

وأضاف إن المرضى يمكنهم أيضًا استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل خافضات الحرارة لإدارة الحمى.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مثل ايبوبروفين "كان هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية قد ساءت من أعراض فيروس كورونا، ولكن لا نعرف حتى الآن تأثيرها.

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وقال ريشي ديساي، وهو طبيب يقاتل فيروس كورونا ، في حين أن المرضى في المنزل الذين يعانون من COVID-19 يجب أن يناموا بمفردهم، كن الشخص الوحيد في المنزل الذي يستخدم الحمام، إن أمكن ، ولا تغادر المنزل.

وأضاف أيضًا "تناول السوائل مع القليل من السكر والملح بدلاً من الماء النقي فقط، إنه يساعد جسمك بالفعل على امتصاص الماء."

بغض النظر عن مدى تقدم حالتهم يجب على المرضى مراقبة أي أعراض تصبح أكثر حدة.

قال مايكل جروس ، كبير الأطباء في مستشفى هنتنجتون ، "إذا جاءت الأعراض لتشمل ضيق في التنفس أو ضعف شديد أوعلامات انخفاض الأكسجين مثل الزرقة حول الشفاه، فإن طلب الرعاية في قسم الطوارئ أمر مهم للغاية".

بالإضافة إلى البقاء في الحجر الصحي وتعقيم الأسطح يوميًا، يجب على المرضى الذين يعانون من COVID-19 أن يخبروا أي شخص قد اتصلوا به أنهم أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد.

فكر جيدًا في أي شخص كنت موجودًا معه عندما ظهرت عليك الأعراض وكذلك في الأسبوعين قبل ظهور الأعراض وأخبرهم أن لديك فيروس كورونا، يجب أن يدرك هؤلاء الأشخاص أنهم ربما يكونون قد تعرضوا لك حتى يتمكنوا من مراقبة أعراضهم بأنفسهم أيضًا.