رد الجميل.. رسالة شكر لتضحيات الأطباء أمام فيروس "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دائما تجدهم جنودا واقفين في خط الدفاع الأول وقت الأزمات، يضحون بكل شيء، يرسم التعب والإرهاق ملامحهم، في سبيل بث الأمل داخل نفوس المرضى.

تصفيق عبر الشرفات.. لبنانيون يحيون الأطباء في مواجهة كورونا

واليوم تضرب جهودهم أكبر مثال، عندما يقع العالم تحت تهديد خطر فيروس كورونا المستجد، الذي أوقف الحياة في شرايين الدول، فنجدهم من قلب المستشفيات أبطالا خارقين في معاطف بيضاء، اتخذوا القرار.. محاربة الوباء لاستمرار الحياة.

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قميص الشكر.. إيطاليا تدعم الأطباء في حرب كورونا

رسائل شكر تتمثل في احتفاء الدول بهم على مدار السنة؛ إذ خصصت كل دولة يوما للاحتفال بالأطباء، أقربها اليوم، الذي يصادف أن تحتفل به الولايات المتحدة الأمريكية كيوم للأطباء، ليكون خير مناسبة لتقديم الشكر المكلل بالدموع والورود، أمام بطولاتهم التي سجلتها الأيام منذ اجتياح الوباء للدول.

من الصين إلى أمريكا، تضحيات جمة يقف أمامها الجميع عاجزين، كيف لا وهم يجابهون عدوا لا يرى، وحفرت الأيام والليالي آثار الكمامات والنظارات الواقية على وجوههم، ليستحقوا الشكر الجزيل؛ ليس فقط من حكومات الدول وإنما من الناس أيضا.