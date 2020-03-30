دراسة حديثة تحذر من الإفراط في تناول نظام غذائي عالي الملح

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول نظام غذائي به كمية كبيرة من الملح، يضعف جهاز المناعة ويجعل من الصعب على الجسم مكافحة البكتيريا ،وقام باحثون في مستشفى جامعة بون الألمانية، بإطعام الفئران بنظام غذائي عالي الملح ووجدوا أنهم يعانون من عدوى بكتيرية أكثر حدة، بحسب موقع "نيو ساينتست".وتم إطعام متطوعين من البشر ستة غرامات إضافية من الملح يوميا، تقريبا مثل وجبتين من الوجبات السريعة، ووجدوا أنهم يعانون من نقص المناعة.

واكتشفت هذه الدراسة الأخيرة أنه عندما تقوم الكلى بتصفية الدم، فإن وجود الملح يدفع الجلايكورتيكويد، وهو نوع من الهرمون، إلى التراكم في الجسم.وبتراكم هذا الهرمون، يضعف نوعا من الخلايا المناعية التي تخترق البكتيريا وتهاجم الطفيليات وتأكلها وتهضمها.

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