الوقاية من فيروس كورونا.. خطوات مهمة تساعدك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع تواصل الجهود المضنية التي تبذلها دول العالم على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لاسيما في ظل تزايد عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا الوباء سريع الانتشار، يجب معرفة أن هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تفيدنا في الوقاية من هذا الخطر المحدق بشكل كبير.

وفيما يلي أهم هذه الخطوات التي تضمن لك تجنب الإصابة:

غسل اليدين

يؤكد الأطباء أن عادة غسل اليدين باستمرار هي أفضل طريقة يمكن أن نوفر بها الحماية لأنفسنا من الفيروس، شريطة القيام بها بصورة صحيحة.

وتوصي مراكز الحماية من الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بضرورة غسل اليدين بمياه دافئة أو باردة ومن ثم ترطيبهما بالكامل بما في ذلك تحت الأظافر باستخدام الصابون ثم فرك اليدين لمدة 20 ثانية، وبعدها شطفهما بالماء النظيف، وأخيرا ترك اليدين لتجفا إما بتعريضهما للهواء أو باستخدام منشفة نظيفة.

عدم شراء أقنعة وجه (إلا إذا كانت هناك حاجة فعلية لذلك)

ولنا أن نعرف أن تلك الأقنعة لن تمنع من الإصابة بالفيروس لأغلبية الناس، وتوصي مراكز الحماية من الأمراض والوقاية منها بأن يقتصر استخدامها على الأشخاص المصابين بالفعل أو الأشخاص الذين يتعاملون عن قرب مع أناس مصابين، كما العاملين بقطاع الرعاية الصحية.

التوقف عن لمس الوجه

وبخاصة العين والأنف والفم، التي تعتبر منافذ يسهل للفيروس الدخول من خلالها إلى الجسم، كما يجب الانتباه إلى مسألة لمس أسطح ربما تكون ملوثة أو يوجد عليها الفيروس ومن ثم لمس أغشية الوجه المخاطية؛ إذ يزيد ذلك من خطر الإصابة، وبالتالي ينصح الأطباء بضرورة التوقف عن تلك العادة تماما.

تخزين بعض الأدوية والمستلزمات المنزلية

وهو ما ينصح به الأطباء تحسبا للدخول في حجز أو عزل صحي ذاتي لبعض الوقت، ويفضل في تلك الحالة أن يكون لديك تلك الأمور الأساسية، التي يمكن أن تكفيكِ وعائلتك لمدة شهر على الأقل.

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التباعد الاجتماعي

وهي عادة من المهم تطبيقها والالتزام بها بغية الحد من انتشار العدوى، ويوصى بوجود مسافة بين الأشخاص لا تقل عن 6 أقدام وتجنب الأماكن المزدحمة.

التزام المنزل

وذلك حال الشعور بأية أعراض مشابهة لأعراض البرد والأنفلونزا، وحتى لو لم تظهر تلك الأعراض، فمن الأفضل ممارسة العمل من المنزل، حال كانت تسمح الظروف بذلك.

الحوامل

فمن الضروري انتباه الحوامل لأنفسهن بحكم التغيرات المستمرة التي تتعرض لها أجهزتهن المناعية.

الأمراض المزمنة

الشيء نفسه لأصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن وأصحاب الأجهزة المناعية الضعيفة، حيث يتعين عليهم التزام الحيطة والحذر والبقاء بالمنزل وعدم مخالطة أحد مصاب بأعراض برد.

تجنب السفر

وعند السفر، ينصح بضرورة اتباع آخر التحذيرات والتنبيهات التي تصدر من الجهات الصحية المختصة بخصوص الدول أو الأماكن التي يتم التخطيط من أجل السفر إليها، وإن كان من الأفضل تجنب السفر غير الضروري للدول التي ينتشر بها كوفيد-19.