تعرف على إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في النمسا

الأحد 29 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في النمسا بلغ 8552 إصابة، فضلا عن 86 حالة وفاة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن السلطات أجرت اختبارات كورونا المستجد لـ46 ألفا و441 شخصا منذ بداية ظهور المرض في البلاد قبل أسابيع، لكن النتائج في أغلبية الحالات كانت سلبية.

وبين المصابين، 84 طفلا، وفق بيان وزارة الصحة النمساوية، الذي أضاف "تعافى 479 شخصا من كورونا".

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ووفق البيان ذاته، يتلقى 187 من المصابين بكورونا العلاج في أقسام الرعاية المركزة في المستشفيات النمساوية.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت الحكومة إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، تشمل إغلاق المقاهي والمطاعم بشكل كامل، ومراكز وساحات ممارسة الرياضة. كما فرضت الحكومة حظر كامل على التجمعات.

كما أعلن مستشار النمسا سبستيان كورتس، إغلاق المتاجر باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، والبنوك، كما فرض الحجر الصحي الكامل على مجموعة من المناطق في إقليم تيرول (جنوب شرق)، مثل وادي بازنون وسانت أنطون، وهي الأكثر تأثرا بانتشار المرض.

وبالإضافة لذلك، قررت الحكومة النمساوية إغلاق المدارس والجامعات والحضانات في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.