القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يعد فيروس كورونا المستجد يمثل تهديداً فقط على تعليق نشاط كرة القدم في العالم، بل إنه طال اللاعبين أنفسهم كذلك.
وبسبب توقف عائدات بيع التذاكر وبث المباريات، بات مصير الأندية المالي مجهولاً، لتضطر الأندية حول العالم إلى تخفيض رواتب لاعبيها.
وبهذا تكون الآثار السلبية لكورونا قد طالت أيضاً لاعبي كرة القدم، الذين باتوا مهددين بعدم الحصول على رواتبهم لفترة من الوقت، أو تخفيضها بنسب متفاوتة حسب كل نادٍ.
نادي برشلونة الإسباني كان من أول المبادرين بتقليص الرواتب، بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت به.
وأشارت تقارير إلى أن أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الطريق لتخفيض رواتب اللاعبين وكل العاملين في الناديين بما في ذلك الجهاز الفني وأفراده.
على العكس تماماً رفض نادي ريال مدريد الإسباني فكرة تخفيض الرواتب، بينما ما زالت أندية إنجلترا وإيطاليا تدرس القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يهدد رواتب نجوم الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.