7 نصائح لنظام غذائي قوي يحميك من فيروس كورونا

لا يوجد دواء حتى الآن لفيروس كورونا المستجد - لعنة لعالم الجديدة -، حيث أن الأمر يعتمد على الحالة الصحية للشخص ونظامه المناعي، ولذلك نصح خبراء التغذية في الأمم المتحدة بشأن ما يتعين على الإنسان تناوله وما يجب تجنبه من أجل مواجهة فيروس كورونا، سواء أكان مصابا بالفيروس أم لا، وحتى يحافظ الإنسان على نظام مناعي قوي يقاوم الفيروسات عليه تحسين نظامه الغذائي واتباع بعض النصائح، كما يقول موقع برنامج الغذاء.

1. حافظ على شرب ما يكفي المياه: يتكون الجسم من 75٪ من الماء. التوصية المعتادة هي شرب ثمانية أكواب في اليوم من السوائل، نظرا لأننا أقل نشاطًا أثناء البقاء في المنازل، وقد لا نشعر بالعطش، فمن المهم ضبط إشعارات تذكير منتظمة لضمان الحفاظ على ترطيب أجسامنا.

لإضافة نكهة لذيذة وبعض العناصر الغذائية إلى الماء، يمكن وضع شرائح الخيار أو الليمون أو البرتقال في كوب الماء المعتاد. ويفضل تجنب المشروبات المحلاة مثل المشروبات الغازية والصودا بسبب ارتفاع نسبة السكر فيها.



2. أغذية للطاقة: هذه الأغذية ضرورية لإمداد الجسم بالطاقة، ولا غنى عنها لتنشيط المخ، ومقاومة الأمراض مثل الأرز والمكرونة والخبز والمحاصيل الجذرية. تناول الأغذية مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، التي تزودك بالطاقة لفترة أطول وتساعدك على الحفاظ على وزنك.



3. أغذية تساعد على النمو: هذه الأغذية تساعد على نمو الجسم، خاصة للأطفال. الأغذية التي تساعد على النمو تعيد بناء خلايا الجسم عندما تشعر بالتعب أو عندما تصاب بالمرض، وفي أغلب الأحيان، يتطلب الأمر تناول كميات ضئيلة منها، إلا أنه من الضروري تناولها يومياً.



وتتضمن هذه الأغذية اللحوم، والأسماك، والبيض واللبن وغيره من منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي. ومن الضروري شراء اللبن وغيره من منتجات الألبان المعالجة بالحرارة العالية التي يمكن تخزينها لفترة أطول، وتجميد اللحوم والأسماك.

وبناء على تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكن حفظ البيض في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع من تاريخ الشراء. ويعتبر البيض مصدراً جيداً للبروتين منخفض الدهون كما أنه مصدر لمجموعة من الفيتامينات.

ويدعو برنامج الغذاء العالمي إلى التقليل من استهلاك اللحوم المعلبة لأنها عادة ما تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح والدهون. وتعتبر التونة المعلبة خياراً صحياً أفضل. وتتمتع مصادر البروتين النباتية مثل العدس والبقول بمدة تخزين طويلة كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن. وعليك أن تغسل الأغذية الجافة جيداً قبل طهيها.



4. أغذية الحماية: تضمن هذه الأغذية عمل وظائف الجسم جيداً، وتساعد على حماية الجسم من الأمراض ومقاومة الأمراض. وجميع الأغذية تحتوي على الفيتامينات والمعادن، غير أن الفاكهة والخضراوات الملونة تتميز بأنها غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة بوجه عام.

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5. الأغذية المعززة والمكملات الغذائية: حسب حالتك، قد تحتاج إلى تناول الأطعمة المدعمة بالفيتامينات والمكملات الغذائية أو أن تضيفها إلى الوجبات لتزويدك بالعناصر الغذائية المطلوبة، وخاصةً في الحالات التي تكون فيها الأنظمة الغذائية منخفضة الجودة ومحدودة الكمية بسبب انعدام الأمن الغذائي.



6- ممارسة الرياضة: لا تنس أيضاً أن تمارس بعض الأنشطة البدنية. توصي منظمة الصحة العالمية بـقضاء 30 دقيقة يومياً من النشاط البدني للبالغين، وساعة واحدة في اليوم للأطفال. إذا أتيح لك ذلك، اذهب للخارج للتنزه أو الركض، مع الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. وإذا لم تتمكن من مغادرة المنزل، فابحث عن فيديو لتمرينات رياضية على الإنترنت، أو ارقص على أنغام الموسيقى، أو مارس بعض اليوجا، أو اصعد وانزل السلالم.

7. الأغذية الممنوعة: لا تعتبر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح (الأغذية المصنعة) جزءاً من أي نظام غذائي صحي. ومن المهم في هذا التوقيت الحرج تجنب هذه الأطعمة؛ لأنها لا تقدم أي فائدة غذائية.

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