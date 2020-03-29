شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تقوس القدمين عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رجله مقوسة ومش عارف يمشى زى باقى الأطفال"، هى المشكلة التى نسمعها من الأمهات دائما عن أطفالهن، وتسمى بـ"تقوس القدمين" قد يكون نتيجة إصابة الطفل بلين العظام ويتمثل فى تقوس القدمين مع أبعاد الركبتين عن بعضهما مع تقوس الأطراف أيضا، وفى الغالب تظهر عند الأطفال قبل سن المشى، مما تعيق حركتهم وتؤثر على المشى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بتقوس القدمين عند الأطفال ومنها:

أسباب تقوس القدمين عند الاطفال

1: قد يكون سبب تقوس القدمين عند الأطفال هى العوامل الوراثية، أى إصابة أحد أفراد الأسرة بتقوس القدمين.

2: وجود عيوب خلقية أثرت على الهيكل العظمى عند الطفل وسببت عدم نموه بشكل صحى ما أثر على حركة الطفل وسببت تقوسه.

3: العوامل البيئية تؤثر على صحة الطفل وتعرضه لتقوس القدمين والتشوهات الخلقية وخصوصا تدخين المرأة خلال فترة الحمل.

4: وجود مشاكل فى الحمل وخصوصا عدم وجود كمية كافية من السائل الأمينوسى فى الرحم ما يؤثر على نمو الطفل.

5: نقص بعض الفيتامينات في الجسم تسبب تقوس القدمين عند الأطفال وخصوصا فيتامين د.

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6: عدم التعرض للشمس من الأسباب التي تزيد من خطر إصابة الأطفال بتقوس القدمين مشاكل العظام.

ينصح بعدم إهمال مشكلة تقوس القدمين عند الطفل وذلك لمضاعفاته الخطيرة على صحة الطفل ومن مضاعفاتها:

1: يؤثر تقوس القدمين على حركة الطفل والمشى لفترات طويلة.

2: قد تؤثر مشكلة التقوس على حجم الساقين.

3: تزيد من التهاب المفاصل عند الأطفال.

وهنا ينصح الأمهات بالتغذية السليمة للطفل مع الاهتمام بتناول المكملات الغذائية والخضروات والفواكه التى تحتوى على فيتامينات تساعد على تعزيز النمو وتقوية العضلات والمفاصل، مع الاهتمام بتناول منتجات الالبان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم المفيد لصحة العظام.