هل الأجبان النباتية صحية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الجبن من أكثر المنتجات الغذائية المفضلة حول العالم، ولوحظ في الفترة الأخيرة طلب متزايد على الأجبان وخاصة المصنعة منها من مكونات نباتية، إذ إنه ظهر في السنوات القليلة الماضية العديد من أصناف الجبن النباتي التي يمكن شراؤها من المتاجر أو تصنيعها في المنزل من مكونات قد لا تتوقعها أبدا.

سنستعرض في هذه السطور مكونات الجبن النباتي الأكثر شعبية وأنواعها، وهل تعتبر صحية أم لا؟.

فول الصويا

يعتبر فول الصويا البديل الأكثر شيوعا للمنتجات الحيوانية، إذ تقوم العديد من العلامات التجارية بتصنيع الجبن النباتي من بروتين الصويا وتضيف إليه الزيوت النباتية ومكونات الأخرى وذلك ليعطيه طعم الجبن الحقيقي.

المكسرات والبذور

تعتبر الأجبان النباتية المصنوعة من المكسرات والبذور الخام هي الأكثر شيوعا، وذلك بسبب سهولة صنعها، حيث يتم مزج المكسرات أو البذور وتخميرها بنفس أنواع البكتيريا المستخدمة في صناعة الأجبان الحيزانية، ويتم إضافة مكونات أخرى مثل الملح والخميرة والأعشاب لإعطائها النكهة.

الطحين

تصنع بعض الأجبان النباتية من مزيج من أنواع النشا المختلفة، مثل التابيوكا أو الطحين، حيث لا يتم استخدام الطحين بل يتم دمجه مع مكونات أخرى مثل حليب الصويا أو حليب اللوز أو جوز الهند، وعادة يكون الجبن النباتي الذي يحتوي على طحين يشبه الصلصة ولا يقطع إلى شرائح، ويستخدم في عدة وصفات.

الخضروات

يعتبر الجبن النباتي الذي يتكون من الخضروات الجذرية، هو الاقل شيوعا بين الأنواع الاخرى، وتعتبر البطاطا والجزر من المكونات الأكثر شيوعا في هذا النوع، ويكون هذا النوع من الجبن طريا جدا.

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ويتم طهي الخضروات حتى تصبح طرية جدا، ثم تمزج مع مكونات أخرى مثل الماء والزيت والملح والتوابل حتى يصبح قوامها سلسا.

هل تعتبر الأجبان النباتية صحية؟

يعتمد الجبن النباتي إذا كان صحيا أم لا على نوعه وعدد مرات تتناوله، حيث يكون صحيا إذا كان جزءا من النظام الصحي وليس مصدرا وحيدا للتغذية.

وتحتوي الأنظمة الغذائية النباتية على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، مما يساهم في تحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

فالأجبان النباتية التي تتكون بشكل أساسي من المكسرات والبذور أو الخضروات، تكون ذات قيمة غذائية أكبر من بعض الأنواع التي تتكون من كميات كبيرة من الزيوت المكررة والمواد الحافظة حيث تكون في أغلب الأوقات خالية من القيمة الغذائية.

والجبن النباتي يشبه في أشكاله الجبن التقليدي، حيث يتوفر منه عدة أشكال المبشور، والكريمي، والشرائح، والطري.

في النهاية عليكِ الانتباه إلى مكونات الجبن الذي تختارينه، كما عليكِ تناوله كجزء من النظام الغذائي الصحي المتوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتين الخالي من الدهون.