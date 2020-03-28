المقادير 4 x كوب ماء

2 x عدد جزر (مبشور)

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد بطاطس (مبشورة)

½ x معلقة صغيرة بهارات

¼ x كوب جبنة شيدر (مبشورة) الطريقة: نحضر حلة ونضع الزبدة ثم الخضار المبشور ونقلب .

نضيف قليل من الماء وتترك على نار هادئة حتى تنضج.

قبل التقديم نقوم بإضافة الجبنة المبشورة ونقوم بضبط الملح والفلفل ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاطس المقلية بالخل والملح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.