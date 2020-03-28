تعرف على مستجدات فيروس كورونا لحظة بلحظة

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السبت 28 مارس 2020 مع تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا الجديد بين دول العالم، ومواصلة دولة الإمارات مبادراتها الإنسانية لمشاركة العالم جهوده في السيطرة على تفشي الوباء اليوم السبت، أحدث تطورات الأزمة لحظة بلحظة (بتوقيت جرينتش)..

-8:15: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى 97 إصابة بعد تسجيل 6 حالات جديدة -8:08: البحرين تعلن شفاء 19 مصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 254 حالة -7:55: رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعلن سلبية نتائج فحص فيروس كورونا الخاص به -7:40: السودان يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلي 5 حالات -7:31: تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل ليصل العدد الإجمالي إلى 3460 حالة Advertisements -7:26: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 873 حالة -7:17: العاصمة اليابانية طوكيو تسجل أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات -7:02: سلطنة عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة -5:45: وزير الصحة الكويتي: شفاء ٧ مصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ٦٤ حالة -4:23: تايلاند تسجل حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 6 -4:21: تايلاند تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 1245 حالة

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