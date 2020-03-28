شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض الذئبة الحمراء.. اعرف طرق التعايش مع المرض وازاى تحمى نفسك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذئبة الحمراء واحدة من أخطر أمراض الجهاز المناعى التي تؤثر على صحة الجسم، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بالعدوى والالتهابات أو التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، لذلك فأن مرضى الذئبة الحمراء أكثر عرضا للاصابة بفيروس كورونا نظرا لضعف جهازهم المناعى وضيق التنفس الذين يتعرضون له دائما.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض الذئبة الحمراء فى المنزل للتعايش مع المرض والوقاية من كورونا:

نصائح لمريض الذئبة الحمراء

1:ينصح مرضى الذئبة الحمراء بتجنب الضغط النفسى والتوتر الشديد ، فقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن الضغط النفسى يؤثر على مرضى الذئبة الحمراء ويزيد من تفاقم المرض وتدهور الحالة الصحية للمريض.

2: يجب على مرض الذئبة الحمراء عدم بذل مجهود كبير، وذلك لأن المجهود الكبير يؤثر على صحة الجهاز المناعى عند المرضى ويزيد من ظهور الاعراض والألم.

3: من الممكن ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالة المريض فى المنزل ،والتي تساعد على تعزيز صحة المفاصل والعضلات وتخفيف حدة الألم، كما انها تحافظ على وزن الجسم وتحميه من السمنة المفرطة.

4:تجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة، حيث أنها تؤثر على صحة الجلد وتزيد من انتشار الطفح الجلدى والبثور والتهابات شديدة على المناطق المعرضة للشمس، كما ان التعرض للشمس يسبب التهابات الروماتويدى الحاد.

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5:الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والتي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وخصوصا الخضروات الورقية، الثوم، الأسماك الدهنية التي تحتوى على نسبة عالية من الاوميجا 3، فذلك يحد من اعراض المرض ويحميك من فيروس كورونا.

6: ينصح مرضى الذئبة الحمراء بالإكثار من شرب المياه، فهى من الوسائل الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميك من تفاقم الأعراض.

7:ابتعدى عن تناول الأطعمة الدسمة أو التي تحتوى على نسبة عالية من الأملاح، حيث انها تسبب تراكم الدهون على القلب والكبد وتؤثر على أعضاء الجسم، وتزيد من التهابات الجلد.