«اليونيسيف» تقدم روشتة علاج للتغلب على فيرس كورونا

كشفت منظمة اليونيسيف، عن معلومات جديدة بشأن فيرس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والذي انتشر مؤخرا في أغلب دول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا القاتل، في العالم 209 آلاف حالة ووفاة أكثر من 8.7 آلاف شخص.

ووصفت منظمة اليونيسيف، فيروس كورونا المستجد، بأنه كبير الحجم، حيث تبلغ قطر الخلية من 400:500، ولذلك فإن أي قناع يمنع الإصابة بها داخل جسم الإنسان، ولا حاجة لاستغلال الصيدليات بارتفاع أسعار الكمامات.

وأضافت المنظمة، أن الفيرس لا يستقر في الهواء، مؤكدة بأنه يستقر علي الأرض؛ ولذلك لا ينتقل الفيرس القاتل بواسطة الجو.

وتابعت منظمة اليونيسيف، بأن عند سقوط فيرس كورونا علي الأقمشة يبقي لمدة تسع ساعات كاملة، ولذلك فإن غسل الملابس أو تعرضها للشمس لمدة ساعتين يقتل الفيرس.

كما أن الفيرس يعيش علي اليدين لمدة 10 دقائق فقط؛ لذلك فإن عند وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الحماية منه.

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وأشارت إلي أن في حال تعرض الفيروس (كوفيد – 19) لدرجة حرارة 26 أو 27 سوف يقتل؛ لذلك لا يعيش الفيرس في المناطق الحارة، كما أن شرب الماء السان والتعرض إلي أشعة الشمس يفي بالحماية منه، وأيضا الابتعاد عن المثلجات والأكل السريع.

كما نصحت المنظمة، بـ”الغرغرة”، بالماء الدافئ والملح، لافتة إلي أنه يقتل جراثيم اللوزتين ويمنعها من التسرب إلي الرئتين، بالإضافة إلي شرب الماء بكثرة.

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